نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الموسم اكسترا الكبرى نصف الثمن على جميع الأجهزة الكهربائية و الشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الموسم اكسترا الكبرى نصف الثمن على جميع الأجهزة الكهربائية و الشاشات، يتوفر هيتاشي ثلاجة 15.9 قدم إنفيرتر باللون الأبيض بسعر 3299 ريال بدلاً من 4189 ريال خصم 21%، ويمكنك إستخدام ميزة التقسيط ودفع قسط شهري 158 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر سامسونج ثلاجة 20.7 قدم كمبريسور إنفيرتر باللون الأبيض بسعر 4699 ريال بدلاً من 7499 ريال خصم 37%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 225 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى.

عروض الموسم اكسترا الكبرى نصف الثمن

يتوفر بيكو موقد غاز بلت إن 4 عيون 60 سم ستانلس ستيل بسعر 1359 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 15%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 65 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن خصومات ربع الثمن اكسترا الكبرى لاجيرمانيا فوتورا موقد غاز حجم 90*60 سم 5 شعلات غاز استانلس ستيل بسعر 3199 ريال بدلاً من 4199 ريال خصم 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن خصومات الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى موقد كهربائي جليم غاز 4 موقد كهرباء بسعر 2509 ريال بدلاً من 2799 ريال خصم 10%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر موقد كهربائي مًقدم من شركة جنرال اليكتريك حجم 30 بوصة 4 عيون ستانلس بسعر 4899 ريال بدلاً من 6699 ريال خصم 27%، ضمن عروض شهر رمضان 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 235 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

خصومات الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر سامسونج تليفزيون 55 بوصة سمارت TV بسعر 3399 ريال بدلاً من 5499 ريال خصم 38%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 163 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى ال جي تليفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4199 ريال بدلاً من 6999 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 201 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال.

عروض شهر رمضان 2022

يتوفر سوني تلفزيون 43 بوصة فائق الوضوح بسعر 2199 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 41%، ضمن عروض شهر رمضان 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف اكسترا الكبرى آبل آيفون 13 برو ماكس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجابايت باللون الفضي بسعر 5399 ريال بدلاً من 5699 ريال خصم 5%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 258 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 490 ريال.

عروض الهواتف اكسترا الكبرى

يتوفر آبل آيفون 12 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 64 جيجابايت باللون الأزرق بسعر 2899 ريال بدلاً من 3799 ريال خصم 24%، ضمن خصومات الهواتف ربع الثمن ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 139 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر آبل آيفون 13 ميني تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت باللون الأخضر بسعر 2849 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 14%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 137 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 490 ريال ضمن عروض الموسم اكسترا الكبرى.