شوف عروض بنده اليوم على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية

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عروض بنده هايبر بنده اليوم تقدم أقوى العروض والتخفيضات على مئات الأنواع من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المتنوعة ومنتجات البقالة وغيرها، هذا بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والعروض الحصرية على شاشات التلفزيون والهواتف الذكية، كما تقدم مجموعة شركات بنده هايبر بنده السعودية والمنتشرة حول المملكة العربية السعودية عروض إضافية على أقسام الأزياء والأحذية والحقائب النسائية، حيث تقدم تخفيضات إضافية على هذه الأقسام تصل 200 ريال سعودي، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم أفضل عروض بنده الأسبوعية. عروض بنده اليوم على السلع الغذائية: جبنة موزاريلا فرسانا بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 41.95 ريال.

عرض خاص على عبوتين جبنة كريم قابلة للدهن المراعي بسعر 17,95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.

شرائح الجبن شيدر المراعي بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال.

عرض 1+1 برجر بقري حلواني اخوان بسعر 33.50 ريال سعودي للعرض بدلاً من 67 ريال. عرض كرتونة مياه نستلة بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال.

محلي ستيفيانا بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 19.75 ريال.

زيت زيتون بكر ممتاز المراعي بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 25.25 ريال. عجينة سمبوسه بالزيت من سويتز بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 32.50 ريال.

عرض 1+1 على كورن فليكس من كلوقز بسعر 29.95 ريال سعودي للعرض بدلاً من 59.90 ريال. عروض متنوعة لهذا الأسبوع: عرض عبوة كريمة الطبخ أو كريمة الطبخ بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال.

عرض كرتونة حليب طويل الأجل من المراعي نجوم بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 20.95 ريال.

لبنة فاخرة كاملة الدسم من المراعي بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 12.50 ريال.

جبن شيدر المراعي بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال. لفائف التورتيلا أبيض يومي بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال.

شرائح خبز بر جامبو هرفي بسعر 4.75 ريال سعودي للكيس بدلاً من 5.50 ريال.

عرض كيس شابورة قراميش أصلية بسعر 10.50 ريال سعودي بدلاً من 15.90 ريال.

عجينة المطبق بزيت دوار الشمس سويتز وزن العبوة واحد كيلو جرام بسعر 12.50 ريال سعودي بدلاً من 15.75 ريال.

عرض 2 حبة فطيرة الجبنة لوزين بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال.

عرض كسين شرائح خبز اسمر من لوزين بسعر 11 ريال سعودي بدلاً من 12 ريال. عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية - ثقفني

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