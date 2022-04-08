شوف عروض الالكترونيات من لولو هايبر ماركت بأقوى الخصومات lulu hypermarket

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يقدم لولو هايبر ماركت لعملائه باقة متنوعة ومتميزة من أكبر التخفيضات والخصومات على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المختلفة، من بين أهم الأجهزة المتاحة ضمن هذا العرض أجهزة التبريد من مبردات المياه والثلاجات، كذلك توجد تخفيضات على الافران الكهربية، غسالات الملابس والخلافات وغيرها، ودائما ما يقدم الهايبر أفضل المنتجات بأقل سعر ممكن. لولو هايبر ماركت اشتري فريزر هاير الأفقي 7 قدم مقابل 1249 ريال بدلاً من 1899 ريال سعودي، واحصل على خصم 650 ريال.

احصل على خصم بقيمة مائتي ريال بسعر 949 ريال بدلاً من 1149 ريال عند شراء ميديا فريزر أفقي سعة 198 لتر.

فريزر نيكاي أفقي 7.1 قدم بسعر 969 ريال بدلاً من 1049 ريال سعودي.

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لا غنى عن مبردات المياه خاصة خلال أيام فصل الصيف الحارة، اشتري مبرد وموزع مياه دورا مقابل 499 ريال بدلا من 629 ريال، ووفر مبلغ مائة وثلاثين ريال.

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ال جي ثلاجة 16.90 قدم بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 5049 ريال بخصم نقدي قدره 2050 ريال.

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هايبر ثلاجة اثنين باب جنبا إلى جنب سعة 504 لتر متوفرة مقابل 3199 ريال بدلا من 5499 ريال بخصم نقدي قدره ألفين وثلاثمائة ريال سعودي. وايت وستنج هاوس ثلاجة 7.17 قدم احصل عليها بخصم 200 ريال حيث تعرض مقابل 1799 ريال بدلا من 1999 ريال داخل هايبر لولو. شواية كهربائية ايكون لشي اللحوم والدواجن مقابل 79 ريال بدلا من 109 ريال سعودي.

محضرة مطبخ عجانة قوة 1000 واط بسعر 419 ريال بدلا من 499 ريال.

ايكون محضرة الأرز سعة 2.2 لتر بسعر 119 ريال بدلا من 139 ريال بخصم عشرين ريال. هايبر لولو غسالة ملابس ايكون اتوماتيك تحميل علوي سعة 9 كيلو مقابل 1299 ريال بدلا من 1599 ريال. عمر شويل - جدة عروض الالكترونيات من لولو هايبر ماركت بأقوى الخصومات lulu hypermarket - ثقفني

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