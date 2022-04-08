نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية خلال شهر الخير وتخفيضات العثيم الطازج الرمضانية في نهاية الأسبوع في المقال التالي
عروض العثيم السعودية خلال شهر الخير وتخفيضات العثيم القوية، خلال محركات البحث المختلفة في الأيام القليلة الماضية معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن عروض العثيم الاسبوعية الخاصة بأسواق العثيم السعودية لشهر رمضان وذلك لأن أسواق عبدالله العثيم تقدم عروض متميزة للغاية خلال شهر رمضان، ولهذا سأتحدث عن العثيم العروض الترويجية والتخفيضات الخاصة بأسواق العثيم خلال هذا المقال بشيء من التفصيل، وإذا كنت تبحث عن عروض اسواق العثيم فعليك بمتابعة المقال إلى نهايته.
عروض وتخفيضات أسواق العثيم السعودية وتنزيلات الحلويات الرمضانية الشهية الطازجة
أسواق عبد الله علي العثيم السعودية
شركة العثيم السعودية للتجزئة الغذائية أو كما يطلق عليها أسواق العثيم هي مجموعة من المراكز التجارية التي كانت في بدايتها عبارة عن ميني ماركت صغير لبيع المواد الغذائية ولكن تطورت وتوسعت وأصبح من أكبر المولات التجارية في المملكة العربية السعودية ويوجد فروع العثيم السعودي داخل جميع مدن المملكة، كما أن معظم المواطنين في السعودية والوطن العربي يفضلون أسواق العثيم وينتظرون عروض العثيم الاسبوعية خلال المناسبات المختلفة.
اسعار العثيم من بروشور العثيم السعودية خلال شهر رمضان المبارك
تقدم اسواق العثيم مجموعة من العروض بشكل أسبوعي وتتمثل عروض هذا الأسبوع فيما يلي:
- مهرجان الطازج العثيم معمول فيكتو شوكولاته سعر الحبة 6.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين هالي معمول بالتمر بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين كاكاو زدني بسعر 15.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم زبدة الفول السوداني سونيا ناعمة بسعر 7.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم كريمة تزيين ويبي فانيليا بسعر 9.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب لقمة القاضي رياض فود بسعر 6.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بيكربونات الصوديوم رياض فود بسعر 32.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده كريم كاراميل رياض فود بسعر 41.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم دقيق الرياض فود تخمير بسعر 6.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه نشا الذرة رياض فود بسعر 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم شوربة هالي شوفان أبيض بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم قشطة هالي قيمر بسعر 1.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول حليب هالي مكثف محلى بسعر 4.95 ريال سعودي.
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