شوف عروض بنده الأسبوعية على مقاضي رمضان

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عصير المراعي عبوة سعة لتر ونصف بسعر 9.95 ريال للحبة بدلاً من 11 ريال. حلاوة طحينية سادة حلواني وزن نصف كيلو مقابل 14.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال.

برجر دجاج بالبقسماط حلواني وزن 670 جرام مقابل 18.95 ريال للحبة بدلاً من 27.5 ريال.

كيلو لحم جملي بدون عظم بسعر 44.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

احصل على كيلو من نقانق بقري برازيلي بسعر 29.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

قطع لحم جمل بالعظم مقابل 36.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية على مقاضي رمضان - ثقفني

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