موعد برنامج قلبي اطمأن الموسم الخامس رمضان 2022 بتوقيت مصر والسعودية والقنوات الناقلة

موعد برنامج قلبي اطمأن ، يتساءل متابعي ومحبي البرامج الدينية عن توقيت بث برنامج قلبي اطمأن لعام 2022 والقنوات العارضة له، يعتبر برنامج قلبي اطمأن من أبرز وأهم البرامج الدينية والإنسانية في العالم العربي ويتم تقديمه من قبل المذيع غيث، ينتظر الكثير من الناس متابعة البرنامج وذلك لان خلال شهر رمضان تتم زيادة متابعة البرامج الدينية، واهتمت معظم القنوات على تقديم برامج دينية للجمهور في الشهر الكريم، لذلك من خلال مقالنا هذا سنعرض لكم توقيت بث برنامج قلبي اطمأن والقنوات العارضة للبرنامج.

موعد برنامج قلبي اطمأن

مع دخول شهر رمضان تم كثافة البحث عن توقيت بث برنامج قلبي اطمأن.

بالإضافة الى البحث عن تردد القنوات العارضة للبرنامج.

لذا سوف يتم بث البرنامج على قناة أبو ظبي الفضائية في تمام الساعة 5:15 مساءًا.

ومن المرتقب أن يحقق البرنامج نجاح والحصول على نسبة مشاهدة ضخمة، بالإضافة انه سوف تنتشر حلقات البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يتم بث البرنامج في تمام الساعة 4:15 بتوقيت القاهرة، بينما يتم عرضه الساعة 5:15 بتوقيت مكة المكرمة.

أما عن القنوات الناقلة للبرنامج المميز فيتم عرضه على قناة mbc 1.

الجدير بالذكر أنه قد تم تم عرض برنامج قلبي اطمأن الموسم الأول في 18/5/2018 ويقدم المساعدة ببعض المبالغ المالية ومساعدات أخرى لحالات واقعية في الكثير من البلاد العربية.

برنامج قلبي اطمأن 2022

تم زيادة محركات البحث عن قائمة أسماء البرامج الدينية لشهر رمضان 2022 ومن المتوقع أن يتم تقديم باقة مميزة من البرامج الدينية التي تتناول مواضيع عن عظمة الدين الإسلامي و التعاليم الصحيحة للدين الإسلامي، بالإضافة الى فضل صوم الشهر الكريم، ويناقش قضايا وقصص مؤثرة للغاية.

فكرة برنامج قلبي اطمأن 2022