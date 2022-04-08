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موعد برنامج إني قريب رمضان 2022 ، تزداد محركات البحث في شهر رمضان عن البرامج الدينية اذ تقدم معظم القنوات برامج و مواضيع إيمانية للجمهور في الشهر المبارك، ويبحث الكثير من الأشخاص على توقيت عرض البرامج الدينية في شهر رمضان، حرصت القنوات المصرية على تقديم أفضل البرامج الدينية لهذا العام التي تتناول تعاليم أصول الدين الإسلامي، ومن تلك البرامج هو برنامج إني قريب، ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج. موعد برنامج إني قريب يتم نقل برنامج إني قريب عبر قناة النهار بشكل مباشر كل أسبوع يوم الجمعة.

ويتم تقديم البرنامج من قبل الشيخ محمد أبو بكر، وهو عالم من علماء الأوقاف.

ومن خلال هذا البرنامج يشرح الشيخ محمد أصول الدين الإسلامي.

بالإضافة أنه يصحح المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي، وتم الشهادة له بأنه يمتلك كفاءة ونور العلم.

وتم تعيينه من قبل وزارة الأوقاف خطيب وإمام مسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

بدأ بالفعل الشيخ محمد أبو بكر من أول يوم الجمعة عرض أولى حلقات برنامج فإني قريب على قناة النهار يوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة ونصف المغرب بتوقيت القاهرة.

وفي تصريح خاص من قبل الشيخ محمد اوضح ان البرنامج سيتناول فيه أسرار القرآن والصحابة الذين تم دفنهم في مصر ولم يعرفهم أحد.

وأضاف الشيخ ان البرنامج سيتواجد به زيارات للأماكن التي تم دفن بها الصحابة في مصر، وسيتم تقديم البرنامج بمفرده. عرض برنامج إني قريب على قناة النهار عقب تعاقد الشيخ محمد أبو بكر مع قناة النهار على تقديم البرنامج في شهر رمضان 2022 تحت اسم أني قريب.

في تمام الساعة الخامسة ونصف المغرب يوم الجمعة، وستتم الإعادة في الثالثة والنصف فجرًا.

وحقق البرنامج نجاحًا ضخم علاوة على أنه حصل على نسب مشاهدات ضخمة على قناة النهار، حيث يشرح فيه الشيخ محمد شروحات لتصحيح الدين الإسلامي.

وذلك بسبب لأنه من أهم وأبرز علماء وزارة الأوقاف ويمتلك الكثير من العلم، ويعد من أفضل الشيوخ الحديثين في تلك الفترة. تردد قناة النهار الفضائية: يتم تواجد القناة على النايل سات.

معدل الترميز: 25700

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة النهار: 11785. عمر شويل - جدة موعد برنامج إني قريب رمضان 2022 للدكتور محمد أبو بكر وتردد القنوات الناقلة - ثقفني

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