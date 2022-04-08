شوف عروض اكسترا للإلكترونيات بأوفر عروض رمضان 2022 في اكسترا السعودية extra

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عمر شويل - جدة خصم هائل حتى 30 أبريل 2022 عند تسوق الإلكترونيات من عروض اكسترا السعودية، مع مجموعة من مستلزمات الألعاب، بالإضافة إلى تخفيضات على كافة أسعار الأجهزة الإلكترونية في إكسترا، وذلك في ظل عروض رمضان 2022 في جميع المتاجر بالسعودية وتخفيضات خاصة من extra على شاشات الكمبيوتر والكراسي، وحتى سماعات الرأس، لذا فهى فرصة مذهلة لشراء كافة الإلكترونيات.

عروض اكسترا للإلكترونيات بأوفر عروض رمضان 2022

لمحبي الألعاب بادر بشراء كافة اللوازم والأدوات المخصصة لها من كراسي للألعاب توفر لكم جلسة مريحة، مع إمكانية تعديل الكرسي بحيث يمكنك تغييره إلى أن يصبح بأكثر وضع مريح لك وخاصةَ للظهر، ويوجد منه عدد كبير من الألوان ومن ماركات مختلفة، وأيضًا سماعات الرأس التي تعزل الضوضاء وتجعلك تخوض أفضل تجربة للألعاب مع صوت نقي.

سماعة اسوس للألعاب بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 279 ريال سعودي.

اكسترا السعودية

تقدم إكسترا السعودية المزيد من التخفيضات فيما يخص مستلزمات الألعاب ومنها شاشات الكمبيوتر، بدقة عالية ورؤية أوضح لكافة التفاصيل، ومتاح شراء شاشات الكمبيوتر بأحجام 24 بوصة، 27، 28.8، 32، 34، وذلك من أشهر الماركات العالمية مثل سامسونج، لينوفو، اتش بي.

شاشة كمبيوتر ViewSonic، بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.

لينوفو جي 24 اي 20، حجم 28.8 بوصة، بسعر 749 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

شاشة ألعاب منحنية من سامسونج، 27 بوصة، بسعر 1349 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

لابتوب اكسترا

وفرة من عروض الإلكترونيات في كافة معارض اكسترا بالسعودية، مع إمكانية شراؤها عبر الموقع الإلكتروني واختيار خدمة التوصيل المنزلي لإستلامها حتى باب المنزل، ومن الأجهزة الإلكترونية التي تضمها الخصومات في extra هى أجهزة اللابتوب والأنواع المخصصة للألعاب منها مثل جهاز اتش بي بافليون للألعاب مع معالج قوي وهو كور اي 5، ومساحة تخزين داخلية كبرى 512 جيجابايت، وشاشة ذات حجم مناسب للألعاب 15.6 بوصة، كما يتوافر لابتوب اسوس اف 15 للألعاب مع رامات عالية لتتناسب مع طبيعة الألعاب التي تتطلب مواصفات عالية للجهاز بشكلٍ عام، كما يوجد أنواع أخرى من اللابتوب من لينوفو وأيسر.