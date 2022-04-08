نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في قياس والاستعلام عن النتائج من تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في قياس هو احد المواقع الإلكترونية الهامة التي يتوجه إليها جميع الطلاب في المملكة والمقبلين علي المرحلة الجامعية، وقياس هو عبارة عن مركز مختص لعمل الاختبارات، و لقد تأسس المركز و تطور من قبل مجلس التعليم العالي السعودي، ويساهم المركز في تحديد مستوى المعلمين و المعلمات، هذا ويعقد المركز الاختبارات الخاصة بقدرات الطلاب على فترتين في العام الدراسي الفترة الأولى خلال الفصل الدراسي الأول والثاني تبدأ في الفصل الدراسي الثاني من نفس العام الدراسي.

ويعمل المركز على فئتين في اختباراته الفئة الأولي وهم الراغبين في العمل بالتعليم سواء كانوا معلم أو معلمة ويسمى اختبارهم كفايات المعلمين أو كفايات المعلمات، والفئة الثانية طلاب الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بالجامعات السعودية،ويعد مجموع الثانوية العامة والنجاح في اختبارات قياس من اهم المعايير للقبول في الجامعات ولكل جامعة درجة خاص للحاق بها ولكن تجمع الدرجات الحاصل عليها من إجاباته للأسئلة و تعطى لها وزن نسبي، يضاف إلى الوزن النسبي لدرجة الثانوية العامة.

ويستوجب على الطالب التسجيل فيمركز قياس حتى يتمكن من الحضور وإتمام الاختبارات في المواعيد أتي يتم الإعلان عنها مسبقا خلال فترتي الاختبار كما ذكرنا مسبقا،حيث يرسل المركز بيانا أو نشرة بمواعيد إجراءات الاختبارات إلى جمع مدارس الثانوية في المملكة العربية السعودية ليتم توزيعها على الطلاب.

ويهدف مركز القياس إلى توفير المقاييس التربوية والمهنية التي تساهم في تحقيق العدالة ورفع الكفاءة لمؤسسات المجتمع، وتقديم الدراسات والاستشارات المتخصصة في مجال القياس التربوي.

كما يجب على الطالب أو المعلم الدخول على موقع المركز الوطني للقياس للإنشاء حساب به

خطوات التسجيل في قياس الجديد

نقوم بالدخول على صفحة التسجيل المباشر لمركز قياس.

بعد الدخول على صفحة التسجيل في مركز قياس نقوم بالضغط على زر فتح ملف جديد (مشترك جديد).

ستظهر نافذة البيانات الأساسية و التي يتطلب فيها بعض المعلومات مثل : نوع المتقدم هل هو سعودي أو مقيم أو زائر في جواز مستقل و أصحاب معاملات التجنيس بدون خارج المملكة.

كما يتطلب كتابة رقم السجل المدني أو رقم الإقامة ، و التاريخ الهجري ، و كتابة تاريخ الميلاد.

تقوم بملء معلومات الاتصال الخاصة بك البريد الإلكتروني، ورقم الجوال، ورقم الهاتف الثابت.

اضغط على زر إرسال.

الاستعلام عن نتيجة التحصيلي من تطبيق توكلنا

ويمكن من خلال البوابة الإلكترونية لموقع قياس الوطني الحصول علي الكثير من نتائج الاختبارات الخاصة بالمعلمين والطلاب مثل نتائج اختبارات التحصيلي الذي سوف نقوم بشرح كافة خطواته للحصول على نتائجه ولكن من تطبيق توكلنا والخطوات هي:

تشغيل تطبيق توكلنا بعد تحميله على أجهزتكم الذكية؛ حيث يتم تحميله للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، بينما يتم تحميله لأجهزة الايفون.

تسجيل الدّخول إلى التطبيق باتّباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

الضّغط على الإشعار الخاصّ بنتائج الاختبار التحصيلي فور نشرها.

الاطّلاع على نتائج الاختبار التحصيلي بشكل مباشر.

طريقة كتابة المعلومات الدراسية

يجب أدخال معلومات عن الطالب سواء كان في الثانوية لعامة ويرغب في الدخول في اختبارات القياس أو في المرحلة الجامعية ويرغب في دخول اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات.

سوف تظهر لك رسالة بنجاح عملية التسجيل في مركز قياس ،لضمان تفعيل حسابك و وصول الإشعارات الخاصة بك من قياس إلى بريدك إلكتروني نأمل تفعيل البريد الخاص بك باتباع التعليمات المرسلة على بريدك الخاص أثناء عملية التسجيل الدخول.

ويجب على الطالب أو المعلم دخول بياناته الشخصية صحيحة للاجتياز الاختبار وهى سنة الميلاد، و شهر المولد هجري أو ميلادي و اليوم الذي ولدت فيه والاسم كامل باللغة العربية والانجليزية وكان الإقامة .

وتحظى المملكة بدعم كبير في خطة التطور التي تسعى لها منذ أن تقلد الأمير محمد بن سلمان منصب ولى العهد حيث اصبح تطلعات التطور في جميع المجالات والتي يتم تنفذها تحت مسمي رؤية المملكة 2030، ويعد رقم الاشتراك بمثابة رقم الملف التعريفي للطالب عبر الموقع، ومن خلاله يستطيع الطالب الدخول في أي وقت إلى موقع مسار ومن ثم التسجيل في أي من الاختبارات التي يرغب التقديم لها، فضلاً عن معرفة نتائج الاختبارات.

يُذكر أن موقع مسار يُتيح فرصة للمعلمين أيضاً للتسجيل في اختبارات الكفايات، وذلك من أجل أن يقوموا بمجموعة من الاختبارات ومن أبرزها: (اختبار كفايات اللغة الإنجليزية- اختبارات الإدارة التربوية- قياس نسبة التحصيل الدراسي).