نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بوفيه مفتوح جدة في رمضان 2022 سعر الفرد الواحد وطرق التواصل للإفطار في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع عروض بوفيه مفتوح جدة في رمضان 2022 حيث يبحث الكثير ن المواطنين والمقيمين في جدة على أماكن فطور مميزة تقدم مجموعة كبيرة من الأصناف الرمضانية وهذا ما يتميز به مطاعم وفنادق جدة حيث تتسابق الأماكن على تقديم عروض وتخفيضات مميزة على وجبات السحور والافطار، علمًا بأن المطاعم والفنادق التي سوف نذكرها بعد قليل سعر الإفطار بها مختلف ومتاحة طول الشهر الكريم من الساعة 6 إلى الساعة 8 مساءًا، تواصل مع الفندق أو المطعم المذكور هنا وأسال على التفاصيل.

عروض بوفيه مفتوح جدة في رمضان 2022

مع بداية شهر رمضان الكريم قامت الكثير من المطاعم والفنادق بالإعلان عن بوفيهات إفطار بسعر محدد للفرد وجاء أبرزها فيما يلي:

عرض فندق فيلفت في جدة

من المناطق المميزة التي ستشعر بها بأجواء رمضان ويتميز بتقديم باقة متنوعة من الأطعمة الشهية في مطعم زهورات ويُمكنك الحجز والاستفسار على رقم 0126445577 حيث يقع على طريق الملك فهد، أما عن الأسعار فـ السحور المفتوح بسعر 75 ريال للفرد أما الإفطار في بوفيه مفتوح بسعر 100 ريال سعودي للفرد.

بوفيه كوفي ديجون

من المناطق المميزة التي تقدم ما يقارب من 30 صنف يوميًا بأجاء رمضانية وعروض فخمة ويتميز بكونه مكان مناسب للافراد والعائلات، وفي حال أن كنت تريد الحجز يُمكنك الاتصال على رقم 920033664.

عرض بوفيه رمضان من الاندلس مول

تجربة مميزة للعائلة والأصدقاء في أجواء ساحرة واصناف مميزة ويُمكنك الحجز في السحور والافطار طوال شهر رمضان المبارك، أما عن الرقم الموحد لمزيد من الاستفسارات فهو 966920006043.

عرض رمضان من ذا فيينو

خيمة رمضانية مميزة تقدم أشهى المأكولات طوال شهر رمضان وتتميز بأجواء رمضانية عربية أصيلة كما توجد في قلب مدينة جدة ويُمكنك الحجز على رقم 0126139000 وخيمة رمضان كالتالي

بوفيه رمضان فندق الدار البيضاء جراند

يتميز بتقديم عروض مغرية وخدمة مميزة طوال شهر رمضان حيث تجد أنه في حال الحجز لـ أربع أشخاص تحصل على إفطار الشخص الخامس مجانًا وأيضًا الدخول بالمجان للشخص الخامس ويُمكنك الاستفسار على رقم 056566609 أو الاتصال على رقم 01122222203.

بوفيه فندق ميرا سكاي لاونج

يتميز بتقديم عروض إفطار رمضان جدة على البوفيه الرمضاني حيث نجد أن الفرد بسعر 130 ريال سعودي بدلًا من 180 ريال سعودي مع تقديم أشهى المأكولات، ويُمكنك التواصل عبر الفيسبوك، وتويتر، وانستغرام على حساب Miraskylounge

عروض فندق جراند بارك رمضان 2022

بسعر 120 ريال فقط يُمكنك الحصول على إفطار شهي في أوبن بوفيه وأيضًا لا تفوت تجربة نفس المكان في سحور رمضان بسعر 75 ريال سعودي وللحجز يُمكنك الاتصال على رقم 0500852988 أو رقم 0594797277.

بوفيه رمضان من ديجون كافيه

طوال شهر رمضان يقدم ديجون كافيه أجواء مميزة وأكلات مذهلة من مقبلات وسلطات وحلويات يُمكنك الحجز بسعر 189 ريال سعودي للفرد البالغ أما عن الأطفال من سن 6 إلى 12 فسعر الدخول هو 75 ريال سعودي فقط تواصل على انستغرام في [email protected]