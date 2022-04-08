نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو الاسبوعية ارخص عروض نهاية الاسبوع في رمضان 2022 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجدد عروض لولو الاسبوعية وارخص عروض نهاية الاسبوع على وجبات الإفطار الجاهزة، والتي تكفي لفرد واحد فقط بأسعار مميزة، وذلك لمحبي الإفطار السريع من عملاء لولو المميزين، يمكنكم طلبها والتوصيل والشحن حتى باب المنزل، كما يعرض لولو هايبرماركت السعودية مجموعة من المنتجات المختارة بخصومات حصرية فقط في عروض نهاية الأسبوع من لولو ماركت، وتسري العروض طوال يومي الجمعة والسبت الموافقين 8-9 ابريل 2022، وتتضمن العروض بعض السلع المختارة لإعداد الإفطار والسحور ومنها بعض أنواع الأرز البسمتي، الجبن الرومي، أنواع من لحم العجل، أنواع من الخضروات والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى بعض أنواع المكسرات، كما تتضمن العروض تخفيضات على أسعار بعض الإلكترونيات المختارة ضمن عروض الويك إند من لولو lulu السعودية.

عروض لولو الاسبوعية وجبات رمضان

لمحبي شراء وجبات الإفطار المميزة والغنية بالعناصر الغذائية الهامة للحفاظ على صحة الجسم، يوفر لولو ماركت السعودية بعض الوجبات الجاهزة والسريعة متعددة المواصفات لترضي جميع الأذواق، فبعضها يعتمد على السمك كطبق أساسي في الوجبة، بعضها يعتمد على الدجاج لمحبي وصفات الدجاج المتنوعة والشهية، ويوفر لولو هايبر ماركت أيضًا الفواكه المشكلة للتحلية والتي تعوض النقص في الفيتامينات طوال فترات الصيام، ومن أفضل العروض.

وجبة برياني دجاج كومبو بسعر 15.90 بدلًا من 19.25 ريال.

سعر وجبة افطار سمك كومبو 9.90 ريال.

وجبة دجاج مشوي كومبو بسعر 11.90 بدلًا من 16.40 ريال.

كبسة لحم الضأن سعر الكيلو 36.90 ريال بدلًا من 46.20 ريال.

كيلو فواكه مشكلة بسعر 22.90 بدلًا من 28.60 ريال.

عروض الويك إند من لولو ماركت

تضم عروض نهاية الاسبوع الحصرية من هايبر لولو أجود أنواع المنتجات الغذائية ولوازم واحتياجات المنزل طوال الشهر المبارك، وتتنوع ما بين السلع الغذائية الأساسية والتي يعتمد عليها المواطنين بشكل أساسي في إعداد المائدة الرمضانية؛ ليوفرها لعملائه بشكل أساسي في يومي الجمعة والسبت 8-9 إبريل، وتتوفر العروض لحين إنتهاء مدتها أو لحين نفاذ الكميات.

5 كيلو أرز بسمتي من زيبا بسعر 34.50 بدلًا من 57 ريال.

كيلو جبنة رومي 34.90 بدلًا من 48.90 ريال.

1 كيلو لحم عجل بدون عظم بسعر 34.90 بدلًا من 46.90 ريال.

برقوق انجيلو بسعر 9.65 للكيلو بدلًا من 18.95 ريال.

سعر فطيرة دجاج تكا 2.90 بدلًا من 3.75 ريال.

كيلو سمك صافي وسط بسعر 5.90 بدلًا من 9.95 ريال.

عروض الإلكترونيات

تشمل العروض أيضًا تخفيضات مميزة على أسعار الإلكترونيات بما تتضمنه من سماعات لاسلكية، سماعات أذن رأسية، ابل ايفون 13 برو ماكس، عصارة نيكاي متعددة الوظائف، مبردات المياه التي لا غنى عنها طوال الشهر المبارك، أطقم أواني طهي غير قابلة للالتصاق، سجاد الصلاة المصنوعة من خامات عالية الجودة.