شوف عروض لولو أرخص عروض رمضان 2022 في السعودية على المنتجات العضوية

أقوى عروض لولو وأرخص عروض رمضان 2022 في السعودية على المنتجات العضوية؛ لترفع شعار رمضان صحي مع لولو هايبر ماركت، فتوفر لك قائمة بأكثر المنتجات العضوية طلباً في الأسواق، ولكن بأسعار تنافسية لا يضاهيها في السوق السعودية أحد، ولتستمتع بهذه العروض الهامة قام لولو هايبر ماركت بمد العروض من يوم الخميس 31 مارس الموافق 28 من شعبان، وحتى الأحد 10 إبريل الموافق 9 من رمضان لعام 2022م.

عروض لولو ارخص عروض رمضان 2022

لراحة أكبر وصحة أفضل توفر لك لولو هايبر ماركت المنتجات العضوية بأسعار رائعة، ولا يقتصر الأمر على المياه المعدنية والفواكه أو الخضراوات، بل توفر أيضا مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الهامة والتي لا غنى عنها في المطابخ ببلدان العالم أجمع، وجميع المنتجات مصنوعة من مكونات عضوية مثل علب الطماطم من فالي ديل سول، فهي تعد الخيار الأمثل لك ولعائلتك، ذلك لأنها مصنوعة من الطماطم العضوية التي تتميز بأنها غنية بالبروتين والمواد المضادة للأكسدة لتفوق مثيلاتها الغير عضوية بشوط كبير، بالإضافة إلى معالجتها حرارياً لأمان أكثر.

طماطم عضوية مقطعة ومقشرة من فالي ديل سول، بوزن 400 جرام، بسعر 6.50 ريال سعودي.

خل تفاح عضوي من أدن، بسعة 473 مل، بسعر 24.50 ريال سعودي.

لولو ماركت السعودية

رمضان شهر الخير والبركة، فلا تبخل في عزيمة الأهل بتقديم طعام عضوي بجودة وطعم لا مثيل له، وخاصة الحبوب العضوية التي تتصدر قائمة عروض لولو في رمضان، فعلى سبيل المثال الأرز الأحمر العضوي الذي يتميز بوجود قائمة طويلة من الفوائد ومنها خفض نسبة الكوليسترول، يمنع فقر الدم لغناه بالحديد، احتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة وغيرها.

أرز أحمر من أورجانك تافا بوها، بوزن 500 جرام، بسعر 5.50 ريال سعودي.

عدس احمر عضوي من 24 مانترا، بوزن 500 جرام، بسعر 6.50 ريال سعودي.

عروض رمضان 2022

مع الصيام طوال نهار رمضان يصحبه الرغبة في تناول السوائل والعصائر بجميع أنواعها، وفي عروض رمضان 2022 من لولو هايبر ماركت توفر لك العصائر العضوية في بداية الإفطار والتحلية المميزة بعد تناول الطعام، فهناك عصير روجاني المصنوع من الفواكه الطبيعية العضوية منتقاة بعناية لمحبي الحياة الصحية، لتستمتع بتجربة فريدة في الطعم، ويستمتع جسمك بالفوائد العديدة لكون الفاكهة مليئة بالخيرات الطبيعية دون تأثير المواد الكيماوية.