نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك للفوز بالجائزة الكبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك فى مسابقة الحلم، تعد مسابقة الحلم أكبر مسابقة عربية ينتظرها الملايين من الأشخاص كل عام لتحقيق حلم الحصول على مليون دولار أمريكي المقدمة من قناة MBC السعودية والتي يقوم على تقديمها الإعلامي الكبير مصطفى الأغا من خلال برنامج صدى الملاعب، وتتيح المشاركة الفرصة للاشتراك أمام أي شخص بالوطن العربي إلى أن يتم السحب واختيار الفائز والإعلان عنه على الهواء مباشرة أمام كافة المشاهدين لتحقيق المصداقية والشفافية فى المسابقة، فيمكنك أن تحققك حلمك وتغيرك حياتك مثل الفائزين السابقين ومضاعفة حظك هذا العام فقط من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي سنتعرف عليها فى الأتي من أجل الاشتراك في المسابقة وتجربة حظك.

طريقة الاشتراك فى مسابقة الحلم 2022

يمكنك الاشتراك بكل سهولة فى مسابقة الحلم 2022 والتي يستمر التسجيل بها حتى يوم 29 ديسمبر 2022 حيث يتم إجراء السحب على الهواء مباشرة على قناة MBC أمام الملايين، فتبقي أمامك الفرصة للتسجيل فى الحلم وأن تكون من ضمن المشتركين فى السحب القادم من خلال إحدى الطرق التالية:

الطريقة الأولى للتسجيل فى مسابقة الحلم هى عن طريق الدخول إلى موقع الحلم الرسمي الخاص بالمسابقة ثم الضغط على اشتراك ووضع رقم هاتفك وكتابة كلمة حلم أو Dream أو Reve ثم الضغط على كلمة “تسجيل” وبذلك تكون ضمن المشتركين فى هذا السحب القادم.

الطريقة الثانية هى إرسال رسالة نصية على الرقم المخصص لبلدك على أن تكون متضمنة كلمة حلم أو Dreem أو Reve ثم الإجابة على السؤال التالي وبذلك تكون قد اشتركت فى السحب القادم لمسابقة الحلم.

الطريقة الثالثة والجديدة للتسجيل فى مسابقة الحلم هى أنه تم توفير تطبيق “حلم” الذي يمكن تحميله على هواتفكم والتسجيل به من خلال بلدك والرقم الخاص بها.

أرقام الاشتراك فى مسابقة الحلم 2022

يجب عند الاشتراك فى مسابقة حلم أن تقوم بإرسال كلمة حلم إلى الرقم المحدد من قبل إدارة المسابقة الذي يختلف من دولة لأخرى والذي سنستعرضه فى الأتي على النحو التالي:

أرقام التسجيل فى دولة السعودية

زين الأحمر: 755505

Red STC: 858888

شبكة فيرجن: 300300

احمر ليبارا: 313131

أرقام التسجيل فى دولة الإمارات العربية

شبكة الاتصالات: 5544

Red DU: 3636

أرقام التسجيل فى دولة مصر

الاتصال على رقم 95450 أو 95458 لجميع الشبكات

أرقام التسجيل فى دولة البحرين

الزين الأحمر: 94000

شبكة stc: 98885

شبكة بتلكو: 94000