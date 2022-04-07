نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء اليوم السادس من رمضان مكتوب 1443 دعاء ٦ رمضان ٢٠٢٢ في المقال التالي
ينشر لكم موقع ثقفني في هذا الموضوع مجموعة رائعة من ادعية شهر رمضان المبارك والتي يبحث عنها الكثير من المسلمين عبر محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونوفر لكم اليوم دعاء اليوم السادس من شهر رمضان المبارك شهر النعم والكرم فهو من افضل اشهر السنة التي يستقبلها المسلمون في كافة انحاء العالم بالبهجة والسعادة، ومع اليوم السادس من هذا الشهر الكريم نوفر لكم دعاء يوم 6 رمضان 1443.
دعاء اليوم السادس من رمضان مكتوب 1443
- اللهم اغسلنى فيه من الذنوب، وطهرنى فيه من العيوب، وامتحن قلبى فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن اطيعك وألا أعصيك اجعلنى فيه ربى محبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك.
هذا الدعاء من الادعية الرائعة والمستجابة التي يمكنك ترديدها في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك وعلي كل مسلم ان يعلم بان شهر رمضان هو شهر الطاعة والتقرب من الله سبحانه وتعالي وعلي كل مسلم الحرص واستغلال هذا الشهر في الشيء الصحيح وهو التقرب بالصلاة والدعاء والاستغفار طوال هذا الشهر المبارك وذلك للفوز برضا الله سجانة وتعالي.
دعاء اليوم السادس من رمضان ٢٠٢٢
هناك الكثير من ادعية شهر رمضان المبارك التي يمكنك ترديدها طوال هذا الشهر الكريم ومن أفضل هذه الادعية هي:
- اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تتقبل صيامي وصلاتي وقيامي وتغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.
- اللهم في سادس أيام شهر رمضان، اسألك بكل اسم هو لك أن تعفو عنا وتغفر لنا، اللهم اشف كل مريض يتألم، وخفف عن كل مهموم أثقلته الحياة بالمصاعب.
- اللهم لا تخذلني لتعرض معاصيك، و أعذني من سياط نقمتك و مهاويك، و أجرني من موجبات سخطك، بمنك و أياديك يا منتهى رغبة الراغبين.
- اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين.
- اللهم احفظني بحفظك وارحمني برحمتك واجعلني من عبادك الصالحين في شهر رمضان.
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