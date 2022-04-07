دعاء اليوم السادس من رمضان مكتوب 1443 دعاء ٦ رمضان ٢٠٢٢

ينشر لكم موقع ثقفني في هذا الموضوع مجموعة رائعة من ادعية شهر رمضان المبارك والتي يبحث عنها الكثير من المسلمين عبر محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونوفر لكم اليوم دعاء اليوم السادس من شهر رمضان المبارك شهر النعم والكرم فهو من افضل اشهر السنة التي يستقبلها المسلمون في كافة انحاء العالم بالبهجة والسعادة، ومع اليوم السادس من هذا الشهر الكريم نوفر لكم دعاء يوم 6 رمضان 1443.

دعاء اليوم السادس من رمضان مكتوب 1443

اللهم اغسلنى فيه من الذنوب، وطهرنى فيه من العيوب، وامتحن قلبى فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن اطيعك وألا أعصيك اجعلنى فيه ربى محبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك.

هذا الدعاء من الادعية الرائعة والمستجابة التي يمكنك ترديدها في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك وعلي كل مسلم ان يعلم بان شهر رمضان هو شهر الطاعة والتقرب من الله سبحانه وتعالي وعلي كل مسلم الحرص واستغلال هذا الشهر في الشيء الصحيح وهو التقرب بالصلاة والدعاء والاستغفار طوال هذا الشهر المبارك وذلك للفوز برضا الله سجانة وتعالي.

دعاء اليوم السادس من رمضان ٢٠٢٢

هناك الكثير من ادعية شهر رمضان المبارك التي يمكنك ترديدها طوال هذا الشهر الكريم ومن أفضل هذه الادعية هي: