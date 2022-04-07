شوف عروض لولو هايبر ماركت القوية على السلع الغذائية المختلفة

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في هذا الأسبوع يقدم لولو هايبر ماركت العديد من العروض الحصرية وأقوى الخصومات على منتجاته التي نالت ثقة الكثيرمن عملائة بسبب جودتها، وفي هذا الأسبوع يقدم هايبر لولو أقوى الخصومات على الشنط المدرسية، وشنط السفر، وألعاب الأطفال، وأواني الطهي، واللحوم، الدجاج، والعديد من أنواع الأسماك، كما يمكنك الحصول على الفاكهة والخضراوات الطازجة، وأدوات التنظيف، مستلزمات العناية الشخصية، والأرز والكثير من العروض الأخرى التي يمكنك الحصول عليها عند زيارة هايبر لولو ماركت. عروض لولو هايبر ماركت احصل على علبة من فطر بني عمان مقابل 8.5 ريال بدلاً من 13.75 ريال.

اشتري علبة طماطم شيري مستوردة من المغرب وزن 250 جرام بسعر 5.95 ريال بدلاً من 9.75 ريال.

جوز هند هندي مقابل 1.95 ريال بدلاً من 3.5 ريال.

ملفوف أبيض (السعودية) سعر الكيلو 1.95 ريال بدلاً من 3.95 ريال. زنجبيل طازج صيني سعر الكيلو 4.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

سعر الكيلو من تابيوكا سريلانكا مقابل 4.45 ريال بدلاً من 7.95 ريال.

كيلو من الشمندر الطازج بسعر 1.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال. هايبر لولو أرز العائلة أبيض بسمتي وزن عشرة كيلو جرام بسعر 64.95 ريال بدلاً من 87.75 ريال.

احصل على عشرة كيلو من أرز بسمتي بنجابي المهيدب مقابل 79.95 ريال بدلاً من 95 ريال بخصم قدره 15.05 ريال سعودي.

اصنعي أشهى الوصفات مثل كفتة الأرز المصرية من جرين فارمز أرز مصري وزن الكيس خمسة كيلو جرام بسعر 27.95 ريال بدلاً من 35 ريال. اشتري عسل طبيعي الشفاء وزن نصف كيلو جرام مقابل 22.95 ريال بدلاً من 42.5 ريال.

أكياس شاي الكبوس مائة كيس بسعر 11.95 ريال بدلاً من 15.45 ريال.

احصل على خصم 9 ريال عند شراء هاينز كاتشب الطماطم وزن 907 جرام مقابل 14.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال. لولو ماركت احصل على 9.05 ريال من سمك الباراموندي سعر الكيلو 20.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

اشتري كيلو من الحبار الطازج الكامل مقابل 16.90 ريال بدلاً من 20.95 ريال.

روبيان مزارع طازج سعر الكيلو 20.90 ريال بدلاً من 26.95 ريال. زيتون أسود أسباني كبير سعر الكيلو 14.90 ريال بدلاً من 23.10 ريال.

كيلو من مخلل مشكل مصري مقابل 6.90 ريال بدلاً من 10.95 ريال. lulu hypermarket كاوان تشاباني مجمدة 3 × 400 جرام مقابل 12.95 ريال بدلاً من 15.35 ريال.

فاديكو أيس كريم متنوع سعة 2 لتر سعر الحبة 16.95 ريال بدلاً من 19.50 ريال. فوشيه شرائح سمبوسة وزن كيلو جرام مقابل 10.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

الكبير سمبوسة الدجاج/ سمبوسة الخضار وزن 240 جرام + 2 عبوة مقابل 14.95 ريال بدلاً من 17.85 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت القوية على السلع الغذائية المختلفة - ثقفني

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