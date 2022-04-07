شوف عروض بنده هايبر بنده الرمضانية تقدم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والمنزلية

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عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية تقدم أقوى العروض والتخفيضات الرمضانية وعلى الأجهزة الكهربائية من الأجهزة المنزلية، وشاشات التلفزيون وعروض جبارة على مجموعة مختارة من الهواتف الذكية، وحيث أنه في شهر رمضان المبارك تزداد أعمال الخير، وهنا لم تنسى مجموعة شركات بنده هايبر بنده السعودية والتي تمتد فروعها حول المملكة العربية السعودية، أن تشارك المواطنين السعوديين في عمل الخير من خلال تقديم المنتجات بضمان أوفر الأسعار وتحت شعار شهر مبارك وبالخير نتشارك. أقوى عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية للأجهزة المنزلية: شواية كهربائية من كولين قوة 2000 واط بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

قلاية بدون زيت من سينكور سعة 2 كيلو جرام بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 359 ريال.

خلاط يدوي من من كي أون قوة 300 واط بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال.

عرض كليك أون خلاط يدوي قوة 350 واط بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال. محضرة طعام من فيليبس 2*1 بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 395 ريال.

فرن كهربائي سعة 38 لتر قوة 1400 واط بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 289 ريال.

قدر ضغط من كولين سعة 6 لتر بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 285 ريال.

كينوود قدر ضغط كهربائي سعة 6 لتر بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال. عصارة فواكه من سينكور بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 269 ريال.

كليك أون عصارة بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

عصارة كينوود سعة واحد لتر بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

عرض مولينكس عصارة كهربائية قوة 350 واط بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 279 ريال. دوتس مع خلاط مع مطحنة زجاجية سعة 1.5 لتر بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 185 ريال.

خلاط يدوي من سينكور بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

وأقوى العروض على خلاط يدوي مع قطاعة صغيرة من مولينكس بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال. عروض شاشات التلفزيون والهواتف الذكية: شاشة تلفزيون تي سي ال أندرويد مقاس 55 بوصة بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 3,099 ريال.

عرض تلفزيون تي سي ال شاشة مقاس 65 بوصة بسعر 2,599 ريال سعودي بدلاً من 3,499 ريال. جوال نوكيا بلس يدعم الجيل الرابع بسعر 269 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال.

نوكيا سي 30 جوال بسعر 489 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال. عمر شويل - جدة عروض بنده هايبر بنده الرمضانية تقدم أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والمنزلية - ثقفني

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