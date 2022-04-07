نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو أوفر عروض رمضان 2022 في السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو أوفر عروض رمضان 2022 في السعودية اليوم، فمع بداية فصل الصيف يبدأ الإحساس بقلة الطاقة، فنحتاج إلى دفعة للأمام مع حلوى مميزة مليئة بالطاقة، وهو ما يوفره لولو هايبر ماركت بالسعودية، مع عرضه بأسعار غير قابلة للمنافسة لتستمتع بتجربة انتعاش مصحوبة بلذة التوفير، يمكنك الاستفادة بهذه العروض الرائعة في الفترة بين الخميس 31 مارس وحتى الأحد 10 إبريل.

عروض لولو اليوم أوفر عروض رمضان 2022

لا يمكننا الحديث عن الحلوى بشكل عام والشوكولاتة بشكل خاص دون الحديث عن منتجات شركة كادبوري، فهي تتفنن بإيجاد أغرب أنواع المنتجات المصنوعة من الشوكولاتة مثل بيض الشوكولاتة الصغير الكريمي، فهي عبارة عن بيض صغير بحجم 95 جرام من الشوكولاتة المصنوعة من أجود أنواع الحليب محشوة بالكراميل اللذيذ، ولكن يؤخذ عليها دخول زيت النخيل في تصنيعا، فالمعرف عن زيت النخيل أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تشكل خطر على الأوعية الدموية وصحة القلب ككل، لذا يمكنك الاستمتاع بهذه المنتجات الفريدة ولكن دون إسراف.

كادبوري بيضة الشوكولاتة الصغيرة بوزن 300 جرام/ بيضة الكريمة من كادبوري بوزن 358 جرام بسعر 63,50 ريال سعودي.

بيضة الكريما من ميلكا، بوزن 90 إلى 100 جرام للحبة، أو ميلكا كريم بونبونز بالحليب بوزن 86 جرام بأطعمة مختلفة بسعر 19.5 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت السعودية

رمضان هذا العام مميز ومختلف، جاء ليذكرنا بأوقاتنا الطيبة العطرة برمضان قبل الحجر الصحي، ولكنه هذا العام يحتوي على عطر إضافي وهو فصل الربيع واحتفالاته، ولولو هايبر ماركت لا يفوت الفرصة بل يزينها لك بقائمة رائعة من العروض التي تزيدك بعطر الشوكولاتة الفريد، فنجد كادبوري روزيز محتلة للمقدمة بتصميم الغلاف والعلبة المميز المليء بالورود ليضيف أجواء الربيع إلى احتفالات رمضان، فهي مصنوعة من الكراميل، البندق، كريمة البرتقال، قطع حليب الشوكولاتة وغيرها من المكونات اللذيذة، مع إضافة فول الصويا والمكسرات للذة إضافية.

كادبوري روزيز، بوزن 290 جرام، بسعر 37.5 ريال سعودي.

عروض رمضان 2022

رمضان شهر اللمة والعزائم واللحظات الفريدة، ولتكتمل اللحظة قم إضافة لمسة كمال فريدة مثلها بشوكولاتة مميزة غير تقليدية لتزيد من تميز هذه الأوقات، ولأن لولو هايبر ماركت راعي لحظات السعادة، يقدم لنا قائمة مليئة بأصناف متنوعة من الحلوى المميزة داخل عروضه لرمضان 2022، لتهل علينا بنسيم البرتقال المنعش والطعم الغني اللذيذ.