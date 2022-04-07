شوف عروض العثيم الرمضانية على الإلكترونيات والمستلزمات المنزلية بخصومات هائلة

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تستمر عروض العثيم الرمضانية في تقديم العديد من الأصناف المتنوعة داخل أروقة مجموعة عبد الله العثيم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء أنواع مختلفة من الجوالات الذكية، شاشات التلفزيون، واكسسوارات الجوال بالإضافة إلى التجهيزات المنزلية والأجهزة الكهربائية المختلفة مثل الخلاطات وصانعات القهوة والأفران الكهربية بالإضافة إلى أواني الطهي بمختلف أشكالها وأنواعها، وفضلاً عن كل هذه العروض المميزة يقدم العثيم مول فرصة ربح لستين رابح بواقع رابحين يومياً على مدار ثلاثين يوماً وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة اليومية التي يتم طرحها على الصفحة الرسمية لأسواق العثيم على مواقع التواصل الإجتماعي ثم يتم إجراء السحب لمعرفة الفائزين. عروض العثيم مقابل 1249 ريال سعودي احصل من أسواق العثيم على هاتف سامسونج اي 52 بمساحة تخزين 128 جيجا، يحتوي على رامات 4 جيجا بايت ويدعم الجيل الرابع من الشبكات مقاس الشاشة 6.5 بوصة ويحتوي على ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا سيلفي أمامية قوة البطارية 4500 أمبير.

على هاتف سامسونج اي 52 بمساحة تخزين 128 جيجا، يحتوي على رامات 4 جيجا بايت ويدعم الجيل الرابع من الشبكات مقاس الشاشة 6.5 بوصة ويحتوي على ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا سيلفي أمامية قوة البطارية 4500 أمبير. احصل على جوال تكنو سي اتش 6 ان سعة 128 جيجا بايت، رام 6 جيجا، مقاس الشاشة 6.8 بوصة وقوة البطارية 5000 أمبير مقابل 789 ريال للحبة.

هاتف تكنو ال اي 6 سعة 64 جيجا بايت يحتيو على كاميرا بدقة 13 ميجا بكسل وبطارية 6000 أمبير يدعم الجيل الرابع من الشبكات ويحتوي على رامات 4 جيجا احصل عليه مقابل 579 ريال سعودي. اشتري شاشة سهم ال أي دي سمارت مقاس 55 بوصة مقابل 1399 ريال. أسواق العثيم من بين عروض العثيم احصل على قدر الضغط الكهربائي جي في سي سعة 10 لتر مقابل 299 ريال للحبة، يساعدك على الحصول على طعام صحي بنكهة غنية ومميزة.

احصل على قدر الضغط الكهربائي جي في سي سعة 10 لتر مقابل 299 ريال للحبة، يساعدك على الحصول على طعام صحي بنكهة غنية ومميزة. خبازة السيف الكهربائية بسعر 195 ريال للحبة فقط. عصارة دوتس سعة 1.2 لتر مقابل 110 ريال للحبة.

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طقم أدوات مطبخ مكون من 13 حبة مقابل 29.95 ريال فقط. عمر شويل - جدة عروض العثيم الرمضانية على الإلكترونيات والمستلزمات المنزلية بخصومات هائلة - ثقفني

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