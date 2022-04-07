شوف عروض بنده panda الأسبوعية بأسعار ماتتقارن لجميع الاحتياجات المنزلية 1443ه‍

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عروض بنده panda الأسبوعية بأسعار ماتتقارن لجميع الاحتياجات المنزلية 1443ه، مع حلول شهر رمضان المبارك تزداد عملية الشراء على جميع مستلزمات المنزل من مواد غذائية وغير غذائية والأدوات الإستهلاكية وغيرها، لذلك تحرص بنده وهايبر بنده دائماً على توفير جميع المنتجات اللازمة للشهر الكريم بأعلى جودة وبأسعار لا تقارن، وتتنوع المنتجات من حيث الذوق والمستوى حتى تناسب جميع الفئات، تحرص بنده على تقديم عروض تنافسية خلال الشهر المبارك “شهر مبارك وعروضنا ماتتقارن” أسبوعية وكذلك يومية لتوفير جميع المتطلبات المنزلية، ويتم متابعة هذه العروض الحصرية من خلال زيارة أسواق بنده وهايبر بنده والتى تغطى معظم أنحاء المملكة وتتنوع مابين سوبر ماركت، هايبر ماركت، و أسواق بندتي، وأيضًا يمكن متابعة هذه العروض أونلاين.
عروض بنده panda الأسبوعية بأسعار ماتتقارن لجميع الاحتياجات المنزلية 1443ه
تقدم بنده أقوى العروض الحصرية أسبوعيًا وذلك منذ بداية حلول شهر رمضان الكريم، وتحرص على توفير كل ما يحتاجه المنزل بأسعار وعروض تنافسية، وتقدم لهذا الأسبوع مجموعة من العروض على جميع احتياجات المنزل التي تحمل العلامة التجارية ( بنده ) وتباع داخل أسواقها فقط، تبدأ العروض من يوم الأربعاء 5 رمضان وحتى يوم الثلاثاء 11 رمضان أو حتى نفاذ الكمية.
أحدث عروض بنده لهذا الأسبوع بمناسبة شهر رمضان 1443ه
تقدم بنده لهذا الأسبوع مجموعة عروض حصرية بعض منها للأعضاء بالإضافة إلى العروض الأخرى، ومن أهم هذه العروض ما يلي:
- قدر ضغط كهربائي كينوود سعة 6 لتر، وبقدرة 1000 وات بسعر 349 ريال بدلاً من 499 ريال سعودي، تحرص الكثير على اقتناء قدر الضغط فهى آمنة وتوفر الكثير من الوقت، لا تغير من طعم الطعام كما أنها أصبحت أسهل في الاستخدام، كما أنها توفر الكثير من الطاقة.
- عجانة كولين سعة 5 لتر بسعر 239 ريال بدلاً من 439 ريال سعودي، يتم استخدام العجان في إعداد الكثير من المعجنات حيث يقوم يخفق مكونات العجينة بشكل أسرع مما يوفر الكثير من الوقت والمجهود.
- فرن كهربائي كي اون سعة 38 لتر بسعر 179 ريال بدلاً من 289 ريال سعودي.
- محضر طعام فيليبس بقدرة 1000 وات بسعر 179 ريال بدلاً من 395 ريال سعودي.
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