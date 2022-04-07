نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف قائمة كاملة.. عروض افطار رمضان 2022 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، عروض افطار رمضان 2022 في السعودية، مع قدوم شهر رمضان الكريم 1443، تبدأ العديد من المطاعم بالإعلان عن خصومات وعروض مميزة على وجبات الإفطار خلال رمضان المبارك، وتتنافس المطاعم المتخصصة في تقديم المأكولات العربية في تقديم أفضل العروض من أجل جذب عشرات الآلاف من الزبائن من جميع أنحاء المملكة، ويبحث الكثير من المواطنين المقيمين في السعودية عن أحدث عروض الإفطار في رمضان، حيث توجد العديد من العروض وبأسعار مناسبة للأفراد والعائلات يمكن الحصول عليها وذلك بعد قراءة سطور هذا المقال، حيث سنوفر لكم قائمة كاملة في جميع مطاعم المملكة ويمكن لكم اختيار أطيب الأكلات والوجبات.

عروض افطار رمضان 2022 في السعودية

منذ بدأ أول أيام شهر رمضان الفضيل، سارعت المطاعم إلى الإعلان عن الوجبات السريعة والأكلات والأطباق العربية، حيث وضعت العديد من الخصومات والتخفيضات على الأكلات، وتزداد عمليات البحث بشكل يومي من قبل المواطنين المقيمين في السعودية، وذلك من أجل الحصول على هذه العروض الخاصة بالافطار، كما أن المطاعم تقوم بشكل مستمر في الإعلان عن عروضها الجديدة والموفر، جدير بالذكر بأن أشهر المطاعم في المملكة أعلنت عن باقة من العروض المميزة، ويمكن الحصول على هذه العروض من جدة والرياض والقصيم والمدينة المنورة وبقية مدن الممكلة.

قائمة عروض افطار رمضان 2022 في السعودية

يعد مطعم شاورمر من المطاعم الرائدة والمعروفة في المملكة كما توجد له العديد من الفروع التي تنتشر في السعودية، حيث يتواجد مطعم شاورمر فيالوسطى، الغربية، الجنوبية، الشرقية، وقد أعلن مطعم شاورمر عن عرض ديو، وهي وجبة من 2 ساندوتش شاورما حجم صغير مع البطاطس والمقبلات بالإضافة إلى مشروب بسعر 28 ريال.

عرض مطعم بيت الشاورما رمضان 2022

قبيل الإعلان عن بدء أول أيام صيام شهر رمضان 2022، سارع مطعم بيت الشاورما للإعلان عن عروضه الجديدة والمميزة، حيث أعلنت عن عرض على افطار رمضان لشخص واحد بسعر 43 ريال، وعرض لافطار شخصين بسعر 79 ريال، ويقدم المطعم العديد من الوجبات والأكلات المميز وأشهي وأطيب الأطباق، مثل ميني برجر، كبسة، ميني شاورما، مفطح مشاوي، وعدد آخر من الأطباق المميزة.

عروض مطعم جان برجر

أعلن مطعم جان برجر عن عرض أزهلها: ويتكون العرض من ساندوتش هوت دوق، ويوجد معه البطاطس والتمر والماء و2 قطعة دجاج ستربس، عصير، وسعر العرض 25 ريال.

عروض مطعم لذة المأكل 2022