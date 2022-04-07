نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقائق طريقة تنظيف الكرشة في الخلاط أو الكبة والردة طريقه سهله جدا وبدون حك أو تعب في المقال التالي

الكرشة هي أكلة شعبية مصرية يحبها الكثير من الأشخاص؛ ولكن لا يتم تحضيرها إلا كل فترة ة أخري بسبب الوقت الكثير الذي تحتاجه لتحضيرها كما أن الكثير من النساء تعاني من طريقة تنظيف الكرشة و على الرغم من المجهود التي تاخذه لتنظيفها فمن الممكن أن تظل الرائحة الكريهة موجودة لا تذهب مع التنظيف، لذلك قررنا أن نقوم بشرح طريقة تنظيف الكرشة بالكبة في مقالنا هذا بأسهل الطرق وأقل الخطوات و الآلات. تنظيف الكرشة بطريقة سهلة و بسيطة باستخدام الكبة أو الخلاط: لهذه الطريقة نحتاج إلى بعض المكونات :-

المكونات : الكمية المطلوبة للتنظيف.

كوب من الملح.

كوب من الخل.

عصير ليمون.

ماء دافئ.

كبة أو خلاط. طريقة تنظيف الكرشة في الكبة أو الخلاط :- يجب وضع الكرشة في البداية تحت صنبور الماء ووضعه في إناء كبير في الحجم.

يجب نقع الكرشة أولا في الماء.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الكرشة جيدا بعد أن قومنا وقعها في الماء.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الكرشة في الكبة.

نقوم بتشغيل الكبة عدة مرات حتى نضمن

أن نتخلص من الطبقة اللزجة التي تكون على الكرشة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الكرشة تحت صنبور الماء مرة أخرى.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الكرشة في إناء مناسب الحجم ثم وضع عليه كمية مناسبة من الملح و كمية الخل المذكورة في المكونات و نصف كوب من عصير الليمون.

نترك الكرشة في ذلك المحلول التي قمنا بوضعه في لمدة ساعة أو أكثر حتي نتخلص من أي رائحة زفارة موجودة في الكرشة.

ثم بعد ذلك نقوم بشطف الكرشة بالماء الفاتر و بهذه الطريقة نكون قمنا بتنظيفها جيدا و سوف تكون جاهزة للطهي. عمر شويل - جدة في دقائق طريقة تنظيف الكرشة في الخلاط أو الكبة والردة طريقه سهله جدا وبدون حك أو تعب - ثقفني

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