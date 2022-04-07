طول عمري برمي كرتونة البيض لحد ما عرفت أنها كنز شوفي استخدامتها المذهلة هتنبهري من النتيجة

البيض من الأشياء الأساسية التي لا غني عنها في البيت ويتم شراءه بشكل مستمر وأكثر ما يتم شراءه هي كرتونة البيض والتي يرغب الكثير في استغلالها في البيت بدلًا من التخلص منها و هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدام كرتونة البيض بها وتستخدم في ديكور البيت وذلك بدلا من ألقاءها والتسبب في زيادة التلوث البيئي وخلال السطور التالية سنوضح خلال السطور القادمة سنوضح أفضل طريقة لاستخدم كرتونة البيض في البيت بأفكارجديدة.

طريقة عمل إطار صور باستخدام كرتونة البيض

كرتونة البيض من الأشياء التي تعد سهلة الاستخدام ويمكن أبتكار أفكار متعددة منها حيث أنه يمكن عمل إطار للصور منها وذلك من خللال الخطوات التالية:-

يتم إحضار كرتونة البيض وتنظيفها جيدًا من أي غبار موجود عليها وبعد ذلك ذلك يتم إزالة الجزء الأوسط منها.

بعد أن تصبح الكرتونة على هئية حواف يتم وضع ورقة في المنتصف ولصقها في الحواف باستخدام الشمع وبعد ذلك يتم وضع الصورة المراد وضعها في الأطار.

يتم عمل ورقة جزء مستطيل من الجزء الذي تم إزالته من الكرتونة, ويتم لصقها في الجزء الخلفي من الأطار بحيث يتم وضعه الأطار عليها وتلصق جيدًا باستخدام الشمع.

يمكن استخدام بعض الألوان السائلة في تلوين الجزء الأمامي من الكرتونة وبعد ذلك يتم وضع الأطار في المكان المفضل.

كيفية استخدام كرتونة البيض في عمل مجفة جميلة

يمكن استخدام كرتونة البيض الفارغة في عمل نجفة صغيرة حيث يتم تقطيع كرتونة البيض الي أربع أجزاء على هيئة مكعبات متساوية وبعد ذلك يتم لصق الأجزاء معا حتى يصبح مكعب ويوضع في جهه ورقة كرتون بها فتحة صغيرة وبعد ذلك يتم وضع ورق ملون على المكعب من الخارج وبعد ذلك يتم وضعها في اللمبة ويتم تثبيتها جيدا في المكان المراد وضعها به ويمكن رش كمية من البوية الامعة على النجفة من الخارج ليعطيها شكل مميز, ويمكن تكبير وتصغير حجم النجفة حسب الرغبة حيث يمكن استخدام أربع كراتين بيض في عمل نجفة كبيرة تعطي أضاءة أكبر في المكان.