بدون بطاقة تستطيع سحب المال من ماكينة الصراف الآلى ATM بسهولة

يحاول الكثيرون سحب النقود من ماكينة الصراف الآلى المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد ويأخذ العميل البطاقة الخاصة به ويقوم بسحب المبلغ المالى الذى يريده بعد كتابة الرقم السري ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أنه يستطيع من لديه محفظة إلكترونية سحب الأموال الموجودة به من ماكينة الصراف الآلى بخطوات بسيطة دون خصم أو دفع أى رسوم على ذلك وتقوم هذه التجربة على عدة خطوات نتعرف عليها فى هذا المقال.

خطوات سحب الفلوس من الصراف الآلي ATM دون بطاقة الائتمان

يمكن القيام بهذه العملية بعدة خطوات بسيطة تنقسم إلى قسمين وهما

خطوات من خلال الهاتف الجوال:

الذهاب إلى ماكينة الصراف الآلى التى يريد سحب المال من خلالها.

فتح تطبيق الهاتف وفقا البطاقة التابع لها اتصالات فودافون وى أو أورانج.

يختار الشخص خدمة سحب الأموال.

ومن القائمة التي تليها يختار من خلال الصراف الآلي .

ثم يقوم المستخدم بكتابة مبلغ الذى يريد سحبه ثم كتابة الرقم السري الكاش الخاص به.

سوف يظهر رقم سري آخر متغير فى كل عملية سحب عن الأخرى .

خطوات من خلال ماكينة الصراف الآلي ATM

كما قام المستخدم بعدة خطوات فى هاتفه الجوال يجب أن يقوم ببضعة خطوات أخرى فى ماكينة الصرافة الآلية: