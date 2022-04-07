نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بطاقة تستطيع سحب المال من ماكينة الصراف الآلى ATM بسهولة في المقال التالي
يحاول الكثيرون سحب النقود من ماكينة الصراف الآلى المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد ويأخذ العميل البطاقة الخاصة به ويقوم بسحب المبلغ المالى الذى يريده بعد كتابة الرقم السري ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أنه يستطيع من لديه محفظة إلكترونية سحب الأموال الموجودة به من ماكينة الصراف الآلى بخطوات بسيطة دون خصم أو دفع أى رسوم على ذلك وتقوم هذه التجربة على عدة خطوات نتعرف عليها فى هذا المقال.
خطوات سحب الفلوس من الصراف الآلي ATM دون بطاقة الائتمان
يمكن القيام بهذه العملية بعدة خطوات بسيطة تنقسم إلى قسمين وهما
خطوات من خلال الهاتف الجوال:
- الذهاب إلى ماكينة الصراف الآلى التى يريد سحب المال من خلالها.
- فتح تطبيق الهاتف وفقا البطاقة التابع لها اتصالات فودافون وى أو أورانج.
- يختار الشخص خدمة سحب الأموال.
- ومن القائمة التي تليها يختار من خلال الصراف الآلي .
- ثم يقوم المستخدم بكتابة مبلغ الذى يريد سحبه ثم كتابة الرقم السري الكاش الخاص به.
- سوف يظهر رقم سري آخر متغير فى كل عملية سحب عن الأخرى .
خطوات من خلال ماكينة الصراف الآلي ATM
كما قام المستخدم بعدة خطوات فى هاتفه الجوال يجب أن يقوم ببضعة خطوات أخرى فى ماكينة الصرافة الآلية:
- يجب أن يكون العميل يقف أمام ماكينة الصرافة عند القيام بخطوات السحب السابقة من الجوال.
- يضغط المستخدم على ماكينة الصرافة ويقوم بإختيار سحب المال بدون بطاقة ائتمان.
- يدخل العميل رقم الهاتف المحفظة الخاصة به.
- يقوم بكتابة الرقم السري المتغير الذى قامت المحفظة بإرساله إليه.
- كتابة المبلغ المراد سحبه والضغط على سحب سوف تخرج الأموال وإيصال بكل تفاصيل العملية.
- كما أنه سوف تصل رسالة لهاتفك ببيانات العملية.
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