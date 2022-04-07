تنظيف السجاد على الناشف بدون تعب ومجهود في 10 دقايق

تنظيف السجاد على الناشف، مع حلول شهر رمضان المعظم والأعياد والمناسبات السعيدة تحتاج كل ربة منزل إلى تنظيف السجاد بطرق سهلة وسريعة ودون الحاجة إلى إستخدام كميات من الماء والصابون وخاصة إذا كانت مساحة المنزل لا تسمح بهذة الطريقة في التنظيف.

ولكن اليوم سأقدم لكي طريقة ممتازة لتنظيف السجاد بدون مجهود وبدون إستخدام كميات من الماء والصابون وأيضا ستحصلين على سجاد نظيف ومعطر.

مكونات تنظيف السجاد على الناشف:

لتر من الماء الساخن.

كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من كلوركس الألوان.

ربع كوب من برسيل جل.

ربع كوب من معطر سجاد أو مفروشات.

كوب من بيكربونات الصوديوم.

أسفنجة تنظيف خشنة.

فوطة قطنية.

طريقة تنظيف السجاد على الناشف:

أولا نقوم بتنظيف السجادة من الأتربة بواسطة المكنسة الكهربائية جيدا.

بعد ذلك نرش بيكربونات الصوديوم على السجادة كاملة وخاصة أماكن البقع والإتساخات.

نتركها لمدة نصف ساعة وفي خلال هذه المدة نقوم بتحضير خلطة التنظيف.

في وعاء بلاستيكي نضع فيه الماء الساخن والخل والكلوركس الألوان وبرسيل جل.

نضع معطر السجاد وملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

نعمل على مزجهم جيدا ثم بواسطة أسفنجة تنظيف خشنة.

نأخذ من الخلطة ونقوم بدعك السجادة جيدا.

ثم بواسطة فوطة قطنية نظيفة نقوم بمسح السجاد بها جيدا.

نترك السجاد لتهوية لمدة ساعتين وبعدها تحصلين على سجاد نظيف تماما.

في نفس اللحظة وبدون أي مجهود وبدون إستخدام كميات كبيرة من الماء والصابون.

مكونات تنظيف السجاد الشاج بدون ماء:

نصف كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من الكمفورت منعم الأقمشة.

زيت عطري ويمكن إستبداله بملعقتين كبيرتين من الفانليا.

كوب من الماء الفاتر.

أسفنجة تنظيف ناعمة.

طريقة تنظيف السجاد الشاج بدون ماء: