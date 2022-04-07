نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده اليوم خصم من 20 وحتي 70% لمدة 10 أيام خلال شهر رمضان في المقال التالي
تأتيكم عروض بنده السعودية من جديد مع استقبال الأيام الأولى من شهر رمضان وتتضمن هذا الأسبوع سلعاً وبضائعاً متميزة تلبي احتياجات كافة البيوت السعودية خلال شهر الصيام، كما تقدم لكم تخفيضات وخصومات كبيرة على العديد من المنتجات عالية الجودة والأكثر طلباً مثل اللحوم والأسماك والخضروات والأجبان والسلع التموينية.
اليوم الأخير من عروض بنده السعودية
تعد بنده واحدة من أشهر شركات التجزئة داخل المملكة العربية السعودية وتشتهر بمنتجاتها المتميزة والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها للعملاء خلال جولات التسوق داخل أروقتها، وقد اعتادت الإدارة على عمل عروض أسبوعية تشتمل على العديد من السلع التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات الأسر السعودية، وأهم ما يميز عروض هذه الأسبوع أنها تأتي تزامناً مع شهر رمضان المبارك الذي تحل فيه نسمات الإيمان والطاعة وسوف تستمر هذه العروض حتى يوم غد الثلاثاء الموافق 5 أبريل، لا تتردوا في زيارة اقرب فروع بنده السعودية واستمتعوا بأفضل السلع وأعلى الخصومات.
منتجات عروض بنده السعودية هذا الأسبوع
وفيما يلي نقدم لكم أهم المنتجات التي تتواجد ضمن عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع،والتي من ضمنها ما يلي:
- كتف عجل بدون عظم، أرز بنجابي بسمتي المها 10 كيلو، حليب مجفف كامل الدسم 1800 جرام، طحين فاخر الأولى 1 كيلو، مكرونة برفيتو 250 جرام، جبنة المراعي 2×900 جرام.
- جبنة موتزريلا البقرات الثلاث، معجون طماطم رنا 8×135 جرام، دجاج ساديا 10×1 كيلو، مرقة الدجاج ماجي، كريمة الطبخ المراعي.
- جبنة موزاريلا مبشورة البقرات الثلاث، دجاج دو، ملوخية مونتانا 400 جرام، حليب طويل الأجل كامل الدسم السعودية، خضروات مشكلة جود فوود.
- باميه اكسترا مونتانا 400 جرام، بطاطس للقلي لامب وستون، شراب سن توب، مفروم غنم / بقر السعودية 400 جرام، عجينة الكنافة، شرائح عجينة البقلاوة، عجينة جلاش فاخرة السنبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده اليوم خصم من 20 وحتي 70% لمدة 10 أيام خلال شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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