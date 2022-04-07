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يعتبر ورق الغار من الأوراق المهمة التي يجهلها الكثير من الناس وذلك لما يحتويه من فوائد عديدة للإنسان وسوف نتناول في هذا المقال أهمية ورق الغار وتأثيره على صحة الإنسان وأضراره وكيف يمكن توخي الحذر من ذلك حيث يعتبر ورق الغار أو اللورا من الأوراق العطرية التي تضيف نكهة وطعم مميز للأكل. أهمية وفوائد ورق الغار. عند حرق ورق الغار فإنه يطرد الطاقة السلبية الموجودة في المكان.

يساعد استنشاق ورق الغار بعد حرقه على مقاومة الأمراض التنفسية المزمنة ومعالجة الكحة والربو ونزلات البرد وطرد البلغم من الجسم.

يساعد ورق الغار على خفض نسبة الكوليسترول من الجسم وحرق الدهون المتراكمة وتخسيس الوزن.

يساعد ورق الغار في التخلص من سموم الجسم والحفاظ على الكبد من التليف.

يساعد ورق الغار أو اللورا على ضبط نسبة الأنسولين في الجسم.

يساعد ورق اللورا في الخلص من الغازات والانتفاخات حيث يستخدم كملين عام حيث يعتبر مهضم عام لما يحتويه على مجموعة ألياف متراكمة.

يساعد ورق اللورا في محاربة الجفاف لما يحتويه من عنصر الصوديوم والبوتاسيوم.

يساعد ورق الغار في تخفيف صداع الرأس والشعور بالاسترخاء ويرفع من القدرة على التركيز.

يساعد ورق اللورا في رفع مستوى المناعة في الجسم ومحاربة الأمراض الفيروسية والبكتيرية ومحاربة الديدان الدبوسية في الجسم.

يساعد في تعزيز مستوى الطاقة في الجسم والقدرة على بذل المجهود.

يساعد ورق الغار في مد الجسم بالفيتامينات والمعادن مثل الماغنسيوم والفسفور والكالسيوم. أضرار ورق الغار من ضمن أضرار حرق ورق الغار هي الأضرار التالية: هو أن يتم كثرة الأفراط من ورق الغار يعمل على تراكم حصوات الكلى والمرارة والأملاح المتراكمة في الدم. اضطرابات في نبض القلب وارتفاع ضغط الدم. عمر شويل - جدة معجزة في حرق ورق الغار في المنزل كل يوم ستذهلك ولن تتخلى عنه بعد اليوم - ثقفني

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