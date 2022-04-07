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يجهل الكثير من الناس أن الإضاءة الصناعية مثل إضاءة الهاتف المحمول أو جهاز الكومبيوتر أو إضاءة الغرفة تؤثر بالسلب على صحة الإنسان وسوف نتناول في هذا المقال مخاطر الإضاءة وكيف يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان حيث أن الإضاءة الطبيعية مثل ضوء الشمس تبعث الطاقة اللازمة للفرد وتمده بالكالسيوم وفيتامين د ولها كمية فوائد لا تعد ولا تحصى عكس الإضاءة الصناعية. مخاطر الإضاءة الصناعية على صحة الفرد تعتبر الأشعة الكهرومغناطيسية الصادرة من الأجهزة الصناعية تؤثر بالسلب على صحة الإنسان وذلك لأن هذا الإشعاع حيث يكمن أكبر مخاطرها في إنها تؤثر على صحة العين وتضعف العين على المدى البعيد.

تؤثر أي إضاءة صادرة من جهاز الكتروني فقد أثبتت تلك الأبحاث بأنها تؤثر على جميع أعضاء الجسم ويمكن أن تصيب الجسم بمرض السرطان.

يمكن أن تؤثر هذه الأشعة أيضًا وتعمل على التوتر والأرق وتجعل الجهاز العصبي في حالة هيجان مستمر.

تؤثر بالسلب على باقي أعضاء الجسم.

كيف يمكن أن تصيب تلك الأشعة بمرض السرطان.

وذلك لأن هذه الأشعة الكهرومغناطيسية تصدر طاقة وكل طاقة تدخل الجسم تؤثر بطريقة سلبية على صحة الجسم وجميع الأعضاء. كيف يمكن تجنب هذه الأشعة الضارة. يجب أن يكون هناك مسافة كفاية بين الشخص والتلفاز وذلك لتجنب تلك الطاقة الكهرومغناطيسية.

تجنب استخدام الهاتف بطريقة مستمرة وذلك لأن الأشعة الصادرة منه هي السبب الأساسي في السرطان.

غلق الإضاءة الصناعية والأنوار في الغرفة قبل النوم حتى تقلل من التوتر والأرق المستمر وتجنب العصبية.

كما أنه تحتاج إلى عدم وضع الهاتف المحمول بجانبنا عند النوم وذلك لأنه يمكن أن يخترق خلايا الجسم والمخ التي تصيب الجسم بأخطار وأمراض شرسة على المدى البعيد. عمر شويل - جدة هل تنام في منزلك على اضاءة ؟ .. احذر ذلك فمخاطره كبيرة لا تخطر على البال و لا تستهين بهذه النصيحة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل تنام في منزلك على اضاءة ؟ .. احذر ذلك فمخاطره كبيرة لا تخطر على البال و لا تستهين بهذه النصيحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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