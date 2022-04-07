نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اخر عروض العثيم اليوم الخميس 7 أبريل 2022 عروض تغنيك وتكثر مقاضيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم من العروض المميزة والهامة والتي عليها إقبال كبير للغايه ومرتفع في الفترة الأخيرة حيث تشهد أسواق ومتاجر عبدلله العثيم في كافه المدن من خلال متاجرها وأسواقها إقبال كبير من المواطنين في ايام رمضان كي يستفيدوا من العروض التي تقدمها علي منتجاتها وسلعها الرمضانية المميزة حيث تقدم عروض العثيم افضل وأجود أنواع المنتجات الغذائية الطازجة بخصومات غير مسبوقه بمناسبه الشهر الفضيل.

عروض العثيم اليوم

تتضم عروض العثيم كافه المتطلبات المنزلية الهامة التي يحتاج إليها كل منزل حيث تقدم جميع أنواع الأدوات الكهربائية وأيضا الأجهزة المنزلية بكافه أنواعها وجميع انواع الجوالات والشاشات التليفزونيه بمختلف انواعها والتي سوف تتعرفون علي هذه المنتجات من خلال مجله العروض التي سوف نقدمها لكم من خلال هذا المقال عن طريق موقع ثقفني كي تستفيدوا من المنتجات والخصومات المقدمه عليها وتوفرو المال في شهر رمضان الكريم.

مجله عروض العثيم اليوم 7 أبريل

تشمل عروض أسواق العثيم جميع أنواع الفواكه والخضروات الطازجه حيث تحتوي علي الخس الرومي والكمثري والكوسه الخضراء واللوبيا الخضراء والخيار والجزر والعنب وكافه أنواع التمر والمشروبات الطازجة من عصائر المراعي وغيرها والمياه أيضا كما تحتوي علي جميع أنواع المعلبات الغذائية وأيضا الحوم الطازجة والأسماك بخصومات تصل إلي نصف الثمن كي يستفيد الجميع حيث يستمر هذا العرض لفتره محدوده فسارعوا قبل نفاذ الكميه.

تشمل عروض العثيم جميع أنواع اللحم والساندوتش حيث تقدم برجر بقري بسعر 27 ريال سعودي وبطاطس مقليه وخضار مشكل وأفخاذ دجاج واجنحه بسعر 10.50 ريال سعودي كمات تحتوي علي شاي ليبتون وملوخية وايضا فطيره الوليمة ساده مجمده وقطع دجاج السنبله وصابون تايد وشاي ربيع أوراق كامله وجبن المراعي طعم قشطه بسعر 28.95 ريال سعودي فقط والأرز البسمتي بسعر 52.95 ريال سعودي.

كما تقدم سائل الاستحمام وغسول يد لوكس عسل ولوشن فازلين وشامبو صان سيلك ناعم وجل معقم متكامل بسعر 4.95 ريال سعودي كما تحتوي علي منظف جل للأسطح ومنظف مرحاض جف بسعر 12.95 ريال سعودي فقط تقدم عروض العثيم اليوم جميع أنواع الفاكهة حيث تحتوي علي المانجو والرمان الهندي والكمثري الأفريقي وتفاح اصفر وكيوي وزنجبيل والليمون والخس الأيس وملفوف ابيض وشمندر وطماطم شيري والجزر بسعر 3.95 ريال سعودي.

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