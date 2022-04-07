لو مفتاح قفلك ضاع إليك طرق عبقرية لفتح القفل بدون مفتاح وبدون آله جربها ولن تندم

نخضع جميعا لمواقف كثيرة تضعنا في حيرة ووضع متوتر وقلق حيث نجد أننا جميعا يمكن أن نفقد المفتاح الخاص بمنزلنا ويمكن أن يغلق علينا الباب ونحن أمامه بسبب تيار الهواء الشديد ويغلق الباب وليس لدينا مفتاح فماذا نفعل حينها هل نقوم بكسر الباب أو محاولة القفز والدخول إلى المنزل عبر الشبابيك والبلكونات ونجد أن ذلك لا يجيد نفعا وأننا قد وجدنا الحل الذي سوف يخلصنا من قفل القفل ويفتح لنا الباب بدون مفتاح أو كسر الباب أو القفز من الشبابيك والبلكونات وسوف نوضح هذا الحل من خلال هذا المقال.

طرق فتح الباب بدون مفتاح

الطريقة الأولى نحضر مفكين رفيعين جدا وندخلهم في القفل على هيئة مقص ثم نقوم بالضغط عليهم لفتح القفل وسوف نلاحظ فتح القفل بدون أي مفاتيح في ثواني.

الطريقة الثانية:نقوم بإحضار المشبك الخاص بالورق ونقوم بفكه ليصبح مثل السلك ندخل المشبك الذي على هيئة سلك في القفل ونقوم بلفه حتى ينفتح القفل.

الطريقة الثالثة :نحضر سلك ونجعله مثل المفتاح حيث نقوم بثنيه ولفه وعمل منه مفتاح ونضعه مكان المفتاح لفتح القفل.

الطريقة الرابعة:يمكن استخدام مشبك الشعر وجعله يدخل في القفل ونقوم بلفه لفتح المفتاح.

طرق فتح الباب في حالة كسر المفتاح في القفل

الطريقة الأولى:نحضر سرنجة ونملوها بالزيت أي نوع يوجد لدينا ونحقن الحقنة داخل القفل وسوف نلاحظ خروج القفل بكل سهولة.