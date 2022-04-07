شوف عروض الدانوب الأسبوعية 7 ابريل بمناسبة شهر رمضان المبارك واغتنم الخصومات

في الأيام الحالية تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك، لذلك قاموا بتقديم عروض الدانوب لجميع سكان المملكة السعودية حتى يتم الاستفادة من جميع الخصومات، وهذه ليست أولى الخصومات بل تقوم مجموعة الدانوب بعرض الخصومات المستمرة حتى تجذب المواطنين ليستفيدوا بهذه العروض، فلن تجد مثل هذه المجموعة على الإطلاق في تقديم الخصومات.

عروض الدانوب

تقدم لكم مجموعة الدانوب العروض المستمرة، وسوف نقوم بتقديم بعض منها فيما يلي:

عدد 2 زجاجة من زيت الزيتون الأصلي حجم النصف لتر بتوفير 35 ريال مع وجود زجاجة هدية وسعر هذا

العرض 45.95 ريال سعودي وذلك بعد الخصم حيث أن السعر الأصلي له 80.85 ريال.

العرض 45.95 ريال سعودي وذلك بعد الخصم حيث أن السعر الأصلي له 80.85 ريال. معجون أسنان أورال بي قطعة بحجم 75 ملم السعر 34.95 وذلك مع وجود قطعة هدية بعد أن كان السعر الأصلي 70 ريال سعودي.

عند قيامك بشراء عدد 2 كرتونة من المياه المعدنية ماركة نستله بسعر 39.95 مع علبة هدية، بعد أن كان سعرها 60 ريال سعودي.

عبوتان من المطهر داك بحجم 3 لتر بسعر 55.95 بعد أن كان السعر 93.75 ريال سعودي مع عبوة مجانية.

عبوة مطهر داك بسعر 19.95 ريال سعودي.

الدانوب

الدانوب ليس ما سبق فقط هي العروض الخاصة بمجموعتنا بل هناك مجموعة من العروض الأخرى التي تتمثل فيما يلي:

عبوة من بلسم الشعر حجم 360 مل داخل العرض مع قطعة بلسم هدية.

عبوة من بلسم الشعر حجم 360 مل داخل العرض مع قطعة بلسم هدية. شامبو ماركة هيد آند شولدرز بحجم 400 مل بسعر 22.95 ريال سعودي مع قطعة مجاناً.

عبوة فوط صحية ماركة سوبر بلاس مع قطعة هدية بسعر 22.5 ريال سعودي.

حبة من اللانشون ماركة هوت آند كرسبي قطعة مع قطعة هدية وزن 850 جم بسعر 26.5 ريال سعودي.

باكيت بطاطس بوزن 2 كيلو ونصف الكيلو سعر العرض 28.95 ريال سعودي.

خصومات الدانوب

تعد هذه مجموعة من الخصومات التي يقدمها سوبر ماركت الدانوب

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن عروض الدانوب المقدمة من المجموعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما قمنا بعرض الخصومات التي يقدمها الدانوب، فعلى جميع سكان المملكة العربية السعودية المبادرة فوراً في شراء كل ما يلزم المنزل قبل انتهاء العروض وتوفير الكثير من الأموال وشراء مستلزمات المنزل والحصول على خصومات كبيرة.