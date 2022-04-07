نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو اليوم وتخفيضات المكيفات والمبردات أرخص مع عروض رمضان 2022 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض لولو اليوم وتخفيضات المكيفات والمبردات أرخص مع سلسلة متاجر لولو هايبر ماركت السعودية، وذلك ضمن حملة عروض رمضان 2022 التي تقوم بها جميع متاجر السعودية وتعرض أفضل المنتجات من مستلزمات المنزل العصري، وتشمل العروض والتخفيضات بعض أنواع أجهزة التكييف بمختلف المواصفات، وكذلك تشمل أجهزة الفريزر المنزلي بأفضل الأسعار، وتضم الخصومات الأسبوعية من لولو lulu بعض أجهزة الثلاجات المميزة بمواصفات فائقة الجودة تعمل بكفاءة عالية وانتظام وهدوء، وذلك مقابل أسعار مميزة وحصرية، تسري العروض من اليوم الأربعاء 6 إبريل وتستمر حتى يوم إبريل المقبل، تعرف على كافة التفاصيل في التالي.

عروض لولو اليوم وتخفيضات المكيفات

أجهزة المكيفات تعتبر من أكثر الأجهزة الكهربائية طلبًا في هذا الموسم، ويرجع ذلك للتغيرات المناخية وجفاف الأجواء والطقس في المملكة السعودية، وعليه يبدأ البحث عن أفضل أجهزة المكيفات الجدارية والمكيفات الصحراوية وكذلك المبردات ومكيفات الشباك الأنسب من حيث المساحة التي تغطيها بالمتر المربع، وذلك لكي يتناسب مع حجم الغرفة المراد وضعه بها، ويختلف كلًا منهم من حيث المواصفات ومعدل استهلاك الكهرباء، كما تتفاوت الأسعار ليختار العملاء ما يتناسب مع احتياجاتهم.

مكيف سبليت نيكاي 1.5 طن حار وبارد بسعر 2399 بدلًا من 2699 ريال.

سوبر جنرال مكيف سبليت 18000 وحدة بارد بسعر 2249 بدلًا من 2699 ريال.

مكيف شباك من سوبر جنرال 18000 وحدة بارد بسعر 1519 بدلًا من 1599 ريال.

لولو ماركت عروض رمضان 2022

إذا كنت تبحث عن أفضل أجهزة حفظ الطعام في المنزل، والتي تساعدك في سرعة إعداد وتحضير الطعام من خلال بعض الأطعمة المعدة للحفظ في الفريزر، والتي لا تحتاج سوى دقائق لكي يتم تحضيرها، ولذلك يهتم لولو هايبر ماركت السعودية بأحدث عروض الفريزر الأفقي والرأسي، والتي تناسب كافة المساحات، فقد تنوعت الاختيارات ما بين الكفاءة العالية والإستخدام المتواصل، بالإضافة إلى أناقة التصاميم والعملية وسهولة الاستخدام.

نيكاي فريزر أفقي 7.1 قدم بسعر 969 بدلًا من 1049 ريال.

سوبر جنرال فريزر أفقي 380 لتر بسعر 1549 بدلًا من 1649 ريال.

هاير فريزر أفقي 7 قدم بسعر 1249 بدلًا من 1899 ريال.

لولو هايبر ماركت تخفيضات الثلاجات

اختيار الثلاجة يعتمد على عدة عوامل منها المساحة المتاحة، بالإضافة إلى سعة الجهاز سواء فيما يتعلق بسعة الثلاجة الداخلية وسعة الفريزر المرفق بها، ويعتمد الاختيار كذلك على عدد الأبواب وعلى أساسه يتحدد السعر الكلي، ولذلك يعرض لولو أجهزة الثلاجات المميزة بمواصفاتها الممتازة بأسعار مخفضة وفرص توفيرية مذهلة للعملاء.