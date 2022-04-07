نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار تثبيت البرفان الموجود لديك لفترة تدوم لساعات طويلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق تثبيت البرفان، العطور من أكثر الأمور التي يعتني بها الكثير من الأشخاص، سواء إن كانوا سيدات أو رجال ويتم اختيار العطر بناء على ذوق وشخصية الشخص.

هذا ويبحث الكثيرون عن الطرق التي يعتمد عليها في تثبيت العطور ومن خلال التالي سنقدم إليكم بعض الطرق والنصائح التي يعتمد عليها في تثبيت البرفان.

طرق تثبيت البرفان لساعات طويلة

هناك بعض الأشخاص الذين يفضلون نوع معين من العطور ويحبونها لدرجة كبيرة للغاية، فرائحة العطر تعكس ذوق وشخصية الشخص.

كما أنها من أكثر الأمور الهامة التي لا يتم الاستغناء عنها على الإطلاق.

وهناك أكثر من طريقة يعتمد عليها في تثبيت البرفان وتلك الطرق هي كلًا من التالي:

رش العطر على أماكن النبض:

تعد تلك الطريقة من أكثر الطرق الناجحة التي تساعد على تثبيت العطر لفترة طويلة على الجسد، كما الأوردة تعمل على تضخم الرائحة.

وبالتالي تزيد من ثباتها لفترة طويلة، ومن أهم أماكن النبض المتواجدة في جسم الإنسان ويتم وضع العطر عليها خلف الأذن وعند الرقبة.

رش العطر بعد الاستحمام:

من أهم الطرق التي تساعد على تثبيت العطر هي الجسد المبلول، فالمبلول يساعد على تثبيت العطر لفترة طويلة ويجعل العطر على اتصال مع البشرة.

اختيار نوع عطر ثابت:

من أبرز العوامل التي تساعد على تثبيت العطر هي اختيار نوع عطر من العطور الثابتة فكلما ازداد تركيز العطر كلما كان أكثر ثبات.

فالعطر الذي يستخدم في الاستحمام يكون أقل تركيز من العطور التي يتم وضعها على البشرة أو بعد الاستحمام

ثم وكلما كانت نسبة تركيز الكحول أكثر كلما كان العطر أكثر تطاير.

نصائح لتثبيت العطر على البشرة لفترة طويلة

هناك بعض النصائح سنقدمها إليكم في السطور الآتية من أجل تثبيت العطر على الجسد لفترة طويلة وتلك النصائح هي كلًا من التالي: