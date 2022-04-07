نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت في السعودية بأرخص أسعار الجوالات والإلكترونيات lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفح عروض لولو ماركت على الهواتف الذكية من أكثر من ماركة، وأيضًا الإلكترونيات بسعر مذهل فقط هذا الأسبوع بداية من الثلاثاء 5 رمضان 1443هـ وحتى 11 رمضان، فتتجدد التخفيضات الأسبوعية في لولو ماركت لتقدم لنا دومًا أفضل الأسعار على المنتجات، في جميع فروع lulu hypermarket الموجودة في السعودية، مع المزيد من الخصومات على أسعار شاشات التلفزيون في أقوى عروض التلفاز.

عروض لولو ماركت في السعودية بأرخص أسعار الجوالات

جوالات ايفون بداية من ايفون 11 وحتى أحدث إصدار وفرته لنا شركة ابل وهو جوال ايفون 13 برو ماكس، متاحة الأن في عروض لولو هايبر ماركت للشراء بسعر مميز، ويتوافر هذه الجوالات في النشرة الترويجية لهذا الأسبوع مع مساحة تخزين داخلية 128 جيجا، بالإضافة إلى جودة الكاميرا، والرامات العالية التي بدورها تؤثر في أداء الجوال وتجعله بأفضل سرعة.

هاتف ايفون 13 برو ماكس، بسعر 4799 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

ايفون 12 بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي.

لولو جوالات

لمحبي التصميمات المميزة من الهواتف الذكية نعرض لكم جوال سامسونج جلاكسي زد فليب 3، مع إمكانية طي الجوال، وبسعر خاص فقط طوال مدة تخفيضات هذا الأسبوع، أي حتى يوم 12 أبريل 2022، كما تضم عروض رمضان 2022 المزيد من جوالات سامسونج جلاكسي بأفضل أسعار وإمكانيات.

سامسونج جلاكسي زد 256 جيجابايت، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي نوت 20 الترا، بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

عروض لولو ماركت الأسبوعية

نظرًا لكون شاشة التلفزيون من الأساسيات في المنزل، وخاصةً عند اقتناء من نوع الشاشات الذكية التي تمنحك مزايا عديدة أكثر من كونها تلفاز، وتأتي الشاشات مزودة بجهاز تحكم عن بعد، وهناك عرض حصري على الشاشات فعند طلبها من خلال الموقع الإلكتروني تحصل على ميزة التوصيل المجاني حتى باب المنزل، وبعض الشاشات تأتي مع حامل للتلفاز هدية مجانية.

شاشة ايكون 55 بوصة، بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 2399 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون اندوريد من سكاي وورث، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي.

جاءت تخفيضات لولو هايبر ماركت لهذا الأسبوع متضمنة لمستلزمات رمضان، مستلزمات المنزل، الاجهزة الإلكترونية والجوالات والمزيد من التخفيضات لشهر رمضان المبارك 1443هـ السارية لفترة محدودة.