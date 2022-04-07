نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده في شهر الخير لا تنتهى أبداً أسعار ما تتقارن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت بنده وهايبر بنده عن استمرارها في طرح عروض رمضان، تحت عنوان أسعارنا ما تتقارن، في إشارة إلى أن الأسعار المطروحة بها تلك العروض، لا يمكن مقارنتها، فهي عروض تم اختيارها بعناية، وتم طرحها في شهر رمضان بشكل خاص، لأن شهر الخير دائما لا يأتي إلا بالخير، فعلي الرغم من تزايد الطلب على السلع والمنتجات خلال الشهر الفضيل، وهذا يؤدي إلى رفع أسعارها، إلا أن عروض بنده وهايبر بنده تكون دائما مصدراً لحصول الأسرة في السعودية على كافة احتياجاتها بأسعار تنافسية.

بالصور عروض بنده وهايبر بنده رمضان لا تنتهي فهو شهر الخير أسعار ما تتقارن:-

طرحت بنده العرض الجديد في كافة فروعها المنتشرة بجميع أنحاء المملكة، حيث تعد من أكثر السلاسل التجارية انتشاراً في المملكة، ويحرص الأفراد في السعودية على متابعة ما تطرحه من عروض ترويجية، من أجل التزود باحتياجاتهم من مختلف أنواع السلع والمنتجات، وبأسعار لا يمكن مقارنتها أبداً بأسعار ذات السلع والمنتجات في الأسواق والمحال التجارية، ويمكن التعرف على السلع والمنتجات المطروحة في العرض من خلال مجلة العروض التالية:-

وهذا العرض متاح في كافة الفروع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 5 رمضان 1443 الموافق 6 أبريل 2022، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 11 رمضان الموافق 12 أبريل 2022، والسلع والمنتجات المطروحة في العرض كثيرة ومتنوعه وتناسب كافة الأذواق، وبأسعار ما تتقارن، وذلك بفضل التخفيضات والخصومات المعلن عنها والمفروضة على السلع والمنتجات المعروضة.

وسوف نأخذ هنا مثالاً على أن أسعارنا ما تتقارن، هي عبارة حقيقية وتعبر بشكل فعلي عن ما تهدف إليه تلك العبارة حيث نجد أن أسعار الجوالات وخصوصا التي يحرص أغلب أفراد الأسرة على شراؤها كما يلي:-

الجوال السعر أبل أيفون 13 برو ماكس بجميع الألوان 4799 بدلاً من 5199 ريال سامسونج أي 52 أس بسعر 1419 ريال بدلاً من 1659 ريال نوكيا سي 30 بسعر 489 ريال بدلاً من 499 ريال نوكيا بلس سي 1 بسعر 269 ريال بدلاً من 319 ريال

وغير ذلك من السلع والمنتجات فهناك بعض أنواع من السلع والمنتجات تصل فيها نسبة الخصومات إلى نحو 60% من قيمة السلعة أو المنتج.

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