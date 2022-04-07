نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات أسواق العثيم بالسعودية على جميع السلع والمنتجات الضرورية في المقال التالي

يتقدم أسواق عبد الله العثيم بتهنئة جميع الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المعظم وتقدم للشعب السعودي أحسن المنتجات وأحسن الأسعار وتقدم كل ما يحتاجه ربة المنزل من مأكولات وأجهزة كهربائيه وإلكترونية وأدوات منزلية سوف تجده داخل أسواق عبد الله العثيم ولقد إنتقينى لكم أفضل العروض وأفضل الأسعار لنتعرف عليها. عروض أسواق عبد الله العثيم على الأجهزة الكهربائية: متواجد قلاية أوكارينا بدون زيت بسعة 5 لتر متاحة بحد أقصى 2 قطعة لكل عميل متاحة بسعر 189 ريال سعودي بدلا من 559 ريال سعودي، والتي تساعدك في تقديم طعام مقلي وصحي في نفس لكي ولأفراد أسرتك.

متاح شاشة أروو فائق الوضوح والدقة 4K أي دي سمارت بحجم 50 بوصة متاحة بحد أقصى قطعة واحدة لكل عميل بسعر 899 ريال سعودي بدلا من 1399 ريال سعودي.

متوفر فرن هومر كهربائي بسعة 45 لتر متوفر بحد أقصى قطعتين لكل عميل ومتوفر بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 369 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على الأدوات المنزلية: متوفر قدر قدور تروست مكون من 10 قطع بسعر 149 ريال سعودي.

متاح قدر ضغط بلاك ستون جرانيت متوفر بحجمين، سعة 9 لتر متوفرة بسعر 105 ريال سعودي وسعة 7 لتر متوفرة بسعر 95 ريال سعودي, والذي يمكنك من خلاله تحضير أي نوع من الطعام بطريقة سريعة وصحية.

متواجد حافظة طعام بلاكستون عدد 3 قطع متوفرة بسعر 79 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية: متاح لحم عجل بلدي بدون عظم متوفر بسعر 47.95 ريال سعودي للكيلو الواحد، ويمكنك إدخاله في العديد من الوصفات مثل الكبسة.

متوفر مرتديلا أمريكانا بقري متاحة بسعر الكيلو 25.95 ريال سعودي.

شبيهة جبن الزهار ملح خفيف سعر الكيلو 18.95 ريال سعودي، وهي مثالية لوجبة السحور.

متوفر حلاوة حلواني سادة سعر الكيلو الواحد 8.95 ريال سعودي.

جبن رومي فيكتو مصري سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.

جبن هالي أبيض دنماركى سعر الكيلو 12.95 ريال سعودي.

متاح ورق عنب السوسن محشي بالأرز بوزن 400 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي، لتوفير وقتك وجهدك.

متوفر لانشون دجاج هوت أند كرسبي سادة بوزن 340 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي.

فول مدمس حدائق كاليفورنيا بوزن 450 جم عدد 4 متوفر بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 19 ريال سعودي، ويعتبر الفول من هو الطبق الرئيسي في السحور في شهر رمضان الكريم.

متوفر تونة حدائق كاليفورنيا قطع بوزن 170 جرام عدد 3 قطع متوفرة بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 20.25 ريال سعودي، والتي يمكنك أن تحشي بها الفطائر أو البيتزا. عمر شويل - جدة خصومات أسواق العثيم بالسعودية على جميع السلع والمنتجات الضرورية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات أسواق العثيم بالسعودية على جميع السلع والمنتجات الضرورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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