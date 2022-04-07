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عمر شويل - جدة خطوات تجهيز السوبيا في المنزل بمذاق لذيذ ومميز ، تعتبر السوبيا من أكثر المشروبات التي يفضلها كثير من الأشخاص ويحبون تناولها في شهر رمضان المبارك وهي من المشروبات الباردة التي تعمل على ترطيب الجسم وتحتوي على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان كما يتم تناولها في موسم الصيف لتعويض الجسم عن الماء الذي يفقده بشكل دائم، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة تحضير مشروب السوبيا فى المنزل.

خطوات تجهيز السوبيا في المنزل

المكونات، خمس أكواب من الحليب والفانيليا وسبع ملاعق من السكر وملعقتين من جوز الهند ملعقة من الفانيليا السائلة ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير السوبيا

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز الخلاط الكهربائي ونقوم بإضافة جوز الهند والحليب في الخلاط ويترك لمدة خمس دقائق.

في الخطوة التالية نقوم بإضافة الفانيليا والسكر وماء الورد وتخفق المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانسة.

بعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ثم نقوم بإخراجها من الثلاجة يوضع في أكواب التقديم وتناول وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل السوبيا بالزبيب

المكونات، كوب من الزبيب ونصف كوب من التوت الجاهز ملعقة من الفانيليا وخمس أكواب من الماء وملعقتين من السكر وملعقة كبيرة من الشوفان.

طريقة التحضير

نقوم بغسل الزبيب ثم نقوم بوضع في وعاء مناسب ثم نبدأ بوضع الشوفان والماء الساخن على الزبيب وتقلب المكونات مع بعضها.

بعد ذلك يتم حفظ هذا الخليط في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ثم نبدأ بإضافة الفانيليا والسكر وتقلب المكونات ثم نقوم بوضع التوت على الخليط ويترك هذا الخليط في الثلاجة بعد ذلك تم إخراجه بعد أن يصبح باردا ووضعه في أكواب التقديم وتناوله.