نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برامج رمضان الدينية 2022 بالمواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة برامج رمضان الدينية 2022 ، يتم عرض الكثير من البرامج الدينية خلال شهر رمضان، حيث تعرض معظم القنوات جرعات إيمانية للجمهور في الشهر الكريم، ويبحث الكثير من الناس على مواعيد البرامج الدينية في شهر رمضان، ومن المتوقع ان تقدم أفضل البرامج الدينية التي تخبر المشاهد بعظمة الدين الإسلامي وفضل صوم الشهر المبارك، كما انها تحكي قصص مؤثرة عن الأنبياء والصحابة.

برامج رمضان الدينية 2022

يتم بث برامج دينية في شهر رمضان على مختلف 2022 مختلف القنوات المصرية منهم برنامج:

برنامج اسأل مع دعاء

وهو برنامج للرد على جميع استفسارات ومناقشة مشاكل وقضايا متابعين البرنامج ويتم عرضه على قناة النهار، ويتم تقديم البرنامج من قبل المذيعة دعاء فاروق.

برنامج مصر ارض المجندين

ويتم عرضه على عدة قنوات منها قناة cbc، قناة الحياة، قناة الأولى، يتم تقديم البرنامج من قبل مفتي الديار السابق الدكتور علي جمعة، ويعد البرنامج لمناقشة أفكار التجديد للخطاب الديني وضرورة مواكبة العصر.

وذلك عبر رحلة ايمانية وفكرية يقوم فيه الدكتور علي جمعة بمتابعة خطوات أعلام التجديد في مصر، وعبر البرنامج يقوم بتسليط الضوء على أهمية ان تدرك الواقع بكافة عوالمه المتنوعة، وذلك لأنه ركن من التجديد، لزيادة التأكيد ان الغرض هو التعمير والتجديد وليس التدمير.

برنامج لعلهم يفقهون

يعرض على قناة dmc ويتم تقديم البرنامج من قبل الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ خالد الجندي.

برنامج الطيب

يعد برنامج الطيب من اهم البرامج الدينية في رمضان 2022، ويقوم من خلال البرنامج بمناقشة قضايا وتعاليم إيمانية عظيمة واجب على الفرد المسلم ان يلتزم بها، ويعرض البرنامج على قناة المصرية الفضائية

برنامج القناع

يتم تقديم البرنامج من قبل الداعية مصطفى حسني، ويعرض على قناة أون أي وهو موسم تابع للموسم الأول من البرنامج.

برنامج بالتي هي أحسن

يتم تقديم البرنامج من قبل عبدالوهاب الشهري والدكتور محمد العيسى، للبرنامج الكثير من المتابعين وذلك لأنهم يمتلك الصراحة والوضوح في تناول وشرح القضايا التي يتم طرحها.

وذلك عبر أسلوب بسيط مع الجمهور، يقوم هذا الجزء من البرنامج بتناول الكثير من المواقف والمواضيع عن الاعتدال ونبذ الطائفية، يعرض البرنامج على قناة mbc.

برنامج قلبي اطمأن

يقوم المذيع غيث عبر البرنامج بتقديم المساعدة للفقراء والمساكين في الكثير من البلدان العربية.

بداية هذا البرنامج عام 2018، ويتم بث البرنامج على منصة شاهد دون إعلانات، بالإضافة أنه يعرض على قناة نور دبي، وأبو ظبي.

برنامج حياة الإنسان

يتم تقديم البرنامج من قبل الدكتور عمرو خالد.

برنامج مع القرني

يناقش البرنامج مفاهيم الدين الإسلامي الصحيحة عبر القرآن الكريم، ويتم تقديم البرنامج من قبل الدكتور عائض القرني ودكتور عبد الرحمن البشري.

برنامج لعلهم يفقهون

يتم بث برنامج لعلهم يفقهون على قناة dmc في تمام الساعة الخامسة وربع مساءًا.

برنامج مصر ارض المجندين

يتم بث برنامج مصر ارض المجندين الساعة الواحدة ظهرًا على قناة الحياة.

برنامج قلبي اطمأن

يتم بث برنامج قلبي اطمأن في تمام الساعة 4:15 مساءًا على قناة أبو ظبي، ويعرض بتوقيت مكة في تمام الساعة 5:15.

برنامج قلوب عامرة

يتم عرض برنامج قلوب عامرة في تمام الساعة الرابعة ونصف مساء على قناة أون.

برنامج القناع

يتم بث برنامج القناع على قناة أون في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءًا.

برنامج الإمام الطيب

ويعرض برنامج الإمام الطيب في تمام الساعة الخامسة ونصف على قناة الأولى.

برنامج اسأل مع دعاء

ويتم بث برنامج اسأل مع دعاء قبل الافطار على قناة النهار.

برنامج حياة الإنسان

ويعرض برنامج حياة الإنسان عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالداعية عمرو خالد في تمام الثالثة عصرًا.