موعد صلاة التراويح 2022 في مصر وفضلها بالتفاصيل الكاملة

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عمر شويل - جدة موعد صلاة التراويح 2022 في مصر ، بأول ليالي من شهر رمضان العظيم، يبدأ الجميع يسأل عن موعد صلاة التراويح 2022 في مصر، والتي يؤديها الجميع تقربًا إلى الله بالطاعة، وبالطبع يواظبون على أدائها كل يوم من أيام رمضان، للفوز بأجرها العظيم، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكم مواعيد أداؤها في مصر، وفضل صلاتها الذي سيجعلكم يواظبون على أدائها كل يوم، والآن هيا بنا لنتعرف سويًا على موعد أداء صلاة التراويح في مصر 2022.

موعد صلاة التراويح 2022 في مصر

التراويح هي من الصلوات النافلة التي تٌقام بعد أداء صلاة العشاء، ويرجع تسميتها (صلاة التراويح)، لأن المصلي يجلس للراحة فيها بعد أداء أربع ركعات، على أن يتم السلام في الصلاة بعد أداء ركعتين، ثم يجلس المصلي فيقوم بالتهليل والتكبير، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ.

فضل صلاة التراويح

كما أن فضل صلاة التراويح كبير وثوابها عظيم عند الله عز وجل، وذكر ذلك في الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، حيث أنه روي عن الإمام الغزالي فيما معناه من صلى التراويح في الليلة الأولى مغفور لآثامه كلها، فإنه يتطهر تمامًا من كل خطاياه، ويصبح مثل يوم ولدته أمه.

ولقد ذكر أيضًا من صلى الليلة الثانية من رمضان غفر له ذنوبه، وذنوب والديه، ومن صلى التراويح في الليلة الثالثة، بشرته الملائكة بقولها ” يا فلان بشرى لك أن الله قد رضى بعملك وحقق ما كنت تتمناه.

ومن صلى التراويح في الليلة الرابعة من رمضان منحه الله الأجر كما لو أنه حفظ كلًا من التوراة والإنجيل، والمزامير، والقرآن الكريم.

وإذا أدى المسلم صلاة التراويح في الليلة الخامسة أعطاه الله سبحانه وتعالى أجر كما لو صلى في المسجد الحرام.

وإذا واظب وصلى في الليلة السادسة من رمضان، أعطاه الله آجر طوافه بالبيت المعمور، وهكذا تنهال على المسلم الهدايا والعطايا طوال شهر رمضان المبارك وكلما أدى صلاة التراويح.

توقيت صلاة التراويح 2022 في مصر

وبعد أن تعرفنا على ثواب وفضل أداء صلاة التراويح، الآن سنتعرف على موعدها في مصر 2022، يؤذن لأداء صلاة العشاء في تمام الساعة 7.33 مساءً على أن تقام بعدها مباشرةً لليوم الأول في رمضان المبارك.