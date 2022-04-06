شوف عروض الإلكترونيات من لولو ماركت هواتف ذكية بتخفيضات هائلة lulu hyper market

يبحث الآلاف من المتسوقين عن أحدث العروض المتوفرة داخل فروع لولو ماركت في المملكة العربية السعودية على الأجهزة الإلكترونية المختلفة، وعلى رأسها الهواتف الذكية من مختلف العلامات التجارية وبمستويات مختلفة للسعر تناسب جميع الطبقات، وتعد عروض لولو واحدة من أفضل العروض داخل الهايبر ماركت في المملكة حيث تقدم تخفيضات كبيرة وحقيقية لعملائها طوال العام وخاصة خلال المناسبات الهامة، وتحت عنوان أبريل التوفير تظهر عروض لولو هايبر ماركت على الجوالات والتجهيزات المنزلية وغيرها، وفيما يلي بعض العروض المتاحة على أجهزة الجوال.

عروض لولو ماركت

خصومات جديدة يقدمها لولو هايبر ماركت على أجهز جوالات فيفو وشاومي من إصدارات مختلفة.

احصل على جوال فيفو واي 55 سعة 128 جيجا الجيل الخامس مقابل 1099 ريال سعودي، يتميز بنظام تشغيل أندرويد 11.1 ورامات 6 جيجا بايت، كما يحتوي على شاشة مقاس 6.58 بوصة وثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أمامية 8 ميجا بيكسل.

هاتف شاومي ريدمي 9 اية سعة 32 جيجا أندرويد 10 MIUI 12، يحتوي على رامات 2 جيجا، مقاس الشاشة 6.53 بوصة ويحتوي على كاميرا 13 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية ميجا بكسل.

احصل على هاتف شاومي ريدمي نوت 11 سعة 128 جيجا بايت مقابل 729 ريال بدلاً من 799 ريال بخصم قدره سبعين ريال سعودي.

lulu market

إذا كنت من محبي جوالات أيفون فإن هايبر لولو يوفر لك إصدارات مختلفة من هواتف أيفون.

أبل أيفون 13 سعة 128 جيجا بايت مقابل 3299 ريال بدلاً من 3749 ريال بخصم قدره 450 ريال سعودي.

اشتري جوال أيفون 12 سعة 128 جيجا ووفر مبلغ 400 ريال حيث يعرض مقابل 2899 ريال بدلاً من 3299 ريال.

أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجا مقابل 4799 ريال بدلاً من 5199 ريال بخصم أربعمائة ريال سعودي.

عرض على جوال أيفون 13 برو سعة 128 جيجا بسعر 4549 ريال بدلاً من 4699 ريال سعودي.

هايبر لولو

سامسونج جالكسي ايه 23 سعة 128 جيجا متوفر مقابل 875 ريال.

احصل على خصم 700 ريال عند إقتناء هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 ألترا الجيل الخامس مقابل 3299 ريال بدلاً من 3999 ريال.

هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 3 قابل للطي سعة 256 جيجا يدعم شبكات الجيل الخامس احصل عليه مقابل 6299 ريال بدلاً من 6799 ريال ووفر مبلغ 500 ريال.

لولو هايبر ماركت

خصم بقيمة مائة ريال للمشتري عند شراء هاتف سامسونج ايه 52 سعة 128 جيجا بسعر 1149 ريال بدلاً من 1249 ريال.