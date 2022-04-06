نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تنزيلات جرير شهر رمضان المبارك خصومات وعروض جوالات تصل إلى 60% في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية، تكون مكتبة جرير من ضمن أكبر المكاتب الشهيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية في السوق المركزي والمالي، حيث أن هذه المكتبة يتوافر ويتواجد فيها كل المتطلبات والاحتياجات التي يرغب بها ويطلبها كل فرد مقيم بالمملكة العربية السعودية، كما أن مكتبة جرير استطاعت أن توفر وتقدم جميع الألعاب التي يحتاج لها ويطلبها كل طفل مقيم بالمملكة العربية السعودية.
عروض جرير اليوم ولمدة 10 أيام خصومات و تخفيضات شهر رمضان لا تفوتك
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تكون من إحدى المكاتب التي تقدم أكبر الخصومات القوية المصاحبة للعروض الكبيرة والرائعة جدًا، وكذلك فإن تلك المكتبة تعتبر من ضمن المكاتب التي تختص لبيع كل المنتجات والمستحضرات التي يحتاجها ويريدها كل شخص مقيم بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه العروض والخصومات التي تعرض وتقدم من قبل المكتبة تكون بالسعر الذي يتناسب ويتلائم مع كل فرد مقيم بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على الورق اللاصق من النوع ثري أم 1050 ات بوست بأشكال الهاتف بالألوان المختلفة سعرها يكون 6 ريال سعودي.
- ورق الملاحظات اللاصق مربع الشكل من النوع ثري أم 654 ام – بوست باللون الأزرق والأرجواني والأخضر والوردي والأصفر عدد 500 ورقة يكون بسعر 39 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع جي بي اكتيف باللون الرمادي تكون بسعر 69 ريال سعودي.
- مقلمة أقلام الرصاص الناعمة ستار سترينج باللون البنفسجي والشفاف تكون بسعر 9 ريال سعودي.
- المقلمة المرنة توب باللون الوردي تكون بسعر 9 ريال سعودي.
- سعر الطباعة النافثة للحبر من النوع اتش بي ديسك جت انك ادفانتيج باللون الأبيض تكون بسعر 86.52 ريال سعودي.
- سعر الطابعة النافثة للحبر من النوع اتش بي إكس تانجو الحرارية تدعم الواي فاي باللون الأبيض تكون بسعر 779 ريال سعودي.
- سعر الطابعة النافثة للحبر من النوع كانون بيكسمه باللون الأسود تكون بسعر 688.85 ريال سعودي.
- فيديو مراقبة الطفل من يوفي 720 يدعم الواي فاي بسعر 649 ريال سعودي.
- ايون شاشة الطفل من النوع دي لينك تدعم الواي فاي سعرها يكون 629 ريال سعودي.
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