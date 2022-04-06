شوف أجدد عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية على جميع المستلزمات الرمضانية

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عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية تقدم أقوى العروض والتخفيضات الأسبوعية على جميع السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المختلفة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبمنتهى السهولة يمكنك الحصول على جميع مستلزماتك اليومية من مكان واحد بأوفر الأسعار من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع شركة بنده هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، أو من خلال الطلب أون لاين، كما يمكنكم الشراء أون لاين من خلال الموقع الرسمي للشركة أو من خلال تحميل تطبيق بنده كليك، مع توفير خدمة التوصيل المجاني في نفس اليوم أو حسب المتاح للمبيعات التي تتجاوز قيمتها ال 99 ريال سعودي وإليكم أفضل العروض. أقوى عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية للسلع الغذائية: عرض خمس حبات شبيهة قشطة نادك بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 22.50 ريال.

زيت زيتون للطبخ من عافيه سعة واحد لتر بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال.

عرض ثلاث حبات من نستلة حليب مكثف محلى بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 28.50 ريال. عرض خمس حبات من ملوخية داري وزن العبوة 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 30.75 ريال.

عرض أربع حبات طحين فاخر البكير وزن الكيس واحد كيلو جرام بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 23.80 ريال.

عرض كرتونتين مياه غازية بيرين بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال. عروض بندة اليوم على منتجات الثلاجة والسلع الاستهلاكية: جبنه رومي تشيزا لاند بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 56.95 ريال.

لبنة تركية السنبلة بسعر 20.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 32.95 ريال.

جبنة بيضاء القران الثلاثة بسعر 10.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 17.95 ريال. عرض كرتونة حليب الصافي طويل الأجل بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال.

حليب مجفف كامل الدسم أنكور بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 72.95 ريال. عروض اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك: مفروم بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 38.95 ريال.

مكعبات لحم بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال.

روستو بقري برازيلي بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 46.95 ريال. عرض أرجل دجاج التنمية وزن الطبق 450 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 11.25 ريال.

روبيان مزرعة بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو بسعر 39.95 ريال.

بلطي بحري بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال. عمر شويل - جدة أجدد عروض بنده هايبر بنده الأسبوعية على جميع المستلزمات الرمضانية - ثقفني

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