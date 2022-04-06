شوف عروض بنده للأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل بأوفر عروض رمضان 2022 في panda

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عمر شويل - جدة نشرة عروض بنده الترويجية تحت شعار “شهر مبارك وعروضنا ما تتقارن”، مع عدد كبير من المنتجات المتنوعة بين الأجهزة والمستلزمات والأدوات المنزلية بأرخص سعر حتى انتهاء العروض الأسبوعية في يوم 12 أبريل 2022، أو حتى نفاذ الكمية، كما يوفر لك هايبر بنده خدمات إضافية على بعض المنتجات، ومنها الشاشات، حيث يمكنك الحصول على الشاشة التي وقع اختيارك عليها لاقتنائها في منزلك مع خدمة توصيل مجانية.

عروض بنده للأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل

بادر بشراء شاشات التلفزيون من عروض بنده الأسبوعية، فتتوافر شاشات امبكس، دورا، جلوريا، وأحجام الشاشات تبدأ من 32 بوصة وحتى 58 بوصة، وأيضًا اكسسوارات التلفزيون ولوازمه، حيث ريسيفر ميني هيوماكس.

تلفزيون امبكس بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون دورا بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

ريسيفر ميني هيوماكس، بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 144 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda

لمن يبحث عن جهاز يجمع بين معظم أجهزة المطبخ الضرورية، إليكم محضر طعام كولين، والذي يعد بمثابة 6 أجهزة في جهاز واحد، ويتوافر أيضًا كل جهاز على حداه، مثل الخلاط الزجاجي من اريتي، الذي يأتي مزود بعدد مطحنتين، ويعمل الجهاز بقوة 1000 واط، وأيضًا مضرب البيض والذي يستخدم في إعداد الكريم شانتيه، المثلجات، خلط كافة المعجنات، ويتوافر من كينوود مع 6 سرعات للتحكم به، وتوجد فرامة اللحم من كليك اون، وتعمل بكفاءة لفرم اللحم واعداد أكلات مختلفة من اللحوم مثل البرجر، وسوف ننتقل إلى أسعار الأجهزة فيما يلي:

محضرة طعام كولين، بسعر 194 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي.

مايكروويف كي اون سعة 20 لتر، بسعر 194 ريال سعودي بدلًا من 429 ريال سعودي.

خلاط اريتي، بسعر 184 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي.

عروض رمضان 2022

أرخص سعر للأجهزة الكهربائية تجدونه في تخفيضات بنده الأسبوعية المستمرة حتى 11 رمضان 1443، ونجد في عروض رمضان 2022 في بندة مستلزمات المنزل وكافة الأدوات الضرورية، ومنها صندوق حافظة سعة 33 لتر، ويستخدم في التخزين لكافة الأغراض، وأيضًا أدوات التنظيف، وكل ما أنت بحاجة إليه من مستلزمات لمنزلك يمكنكم شراؤه من فروع بندة بالمملكة لتوفير أكبر وجودة عالية للمنتجات.