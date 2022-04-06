شوف عروض هايبر لولو الرمضانية الجديدة على الهواتف والأجهزة تحت شعار تحطيم الأسعار بمناسبة شهر رمضان لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر تستمر على التوالي في جميع متاجر لولو في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. حيث نستعرض أفضل وأشهر الماركات العالمية الرائعة والتي تتميز بجودة أكثر من رائعة على مختلف الأجهزة. فبعد ارتفاع الدولار وقد ازداد البحث عن أفضل الأماكن المميزة بأسعار مميزة تناسب الجميع. لذلك نقدم لكم باقة من الهواتف الذكية والأكسسوارات وكذلك الأجهزة الكهربائية المختلفة بمناسبة شهر رمضان. أقوى عروض لولو هايبر الرمضانية على الهواتف الذكية تحت شعار تحطيم الأسعار وفر 100 ريال من لولو على هاتف سامسونج إية 52، من الجيل الرابع، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11. كما يحتوي على ذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجا بايت رام، وداخلية بسعة 128 جيجا بايت. بالإضافة للكاميرات فهي تتميز بجودتها العالية حيث الهاتف مزود بأربع كاميرات خلفية دقة كلاً منهم 5+5+12+64 ميجا بيكسل، والأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل. بسعر 1149 ريال بدلاً من 1249 ريال سعودي. احصل على خصم 200 ريال على هاتف سامسونج جالكسي أية 72 من الجيل الخامس، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11. أما بالنسبة للشاشة فهي سوبر أمولد مقاسها 6.7 بوصة، ورام بدقة 8 جيجا بايت، وداخلية بسعة 128 جيجا بايت. كما يحتوي على أربع كاميرات في الخلف بدقة 5+12+8+32 ميجا بيكسل، والأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل. بسعر 1499 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي. تخفيضات لولو الكبرى على الأكسسوارات سامسونج جالكسي 4 ساعة ذكية، بمقاس 44 ملم، للحبة بسعر 999 ريال بدلاً من 1199 ريال سعودي، ووفر 200 ريال. كما يتوفر منها اللون الأبيض والأسود.

اشتري سوار ذكي 6 من هواوي، للحبة بسعر 189 ريال بدلاً من 229 ريال سعودي، كما يتوفر منها أكثر من لون.

ويسترن ديجتال اليمينتس قرص صلب متنقل، بقوة 1.5 تيرا بايت. بسعر 179 ريال بدلاً من 239 ريال سعودي. أوفر عروض لولو هايبر على الأجهزة الكهربائية تحت شعار تحطيم الأسعار استري فرن مايكرويف بالشواية ماركة أيكون، سعة الفرن 25 لتر، مقابل 339 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت من أيكون، سعتها 3.5 لتر، للحبة بسعر 169 ريال بدلاً من 299 ريال سعودي، ووفر 130 ريال. كما يتوفر منها أكثر من لون مثل الأحمر والأسود وغيره.

محضرة طعام مطبخ من أيكون عجانة، تعمل بقوة 100 واط. بسعر 419 ريال بدلاً من 499 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو الرمضانية الجديدة على الهواتف والأجهزة تحت شعار تحطيم الأسعار بمناسبة شهر رمضان لا تفوتها LULU - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر لولو الرمضانية الجديدة على الهواتف والأجهزة تحت شعار تحطيم الأسعار بمناسبة شهر رمضان لا تفوتها LULU على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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