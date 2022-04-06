نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 عبر الإنترنت من جميع الدول وأرقام الاتصال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد الإعلامي مصطفى الأغا مقدم مسابقة الحلم عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي، لإعلان اسم الفائز الجديد بجائزة حلم الأسرة في رمضان بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، كذلك إعلان اسم الفائز على الهواء مباشرة خلال السحب بنظام القرعة العشوائية بسحب الـ 250 ألف دولار أمريكي لحلم بناء منزل، تزامنًا مع تلقي طلبات الاشتراك والمشاركة من جميع الدول بلا استثناء، مع العلم أن باب الاشتراك مفتوح حتى موعد السحب الجديد المقبل.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

وتتواصل عمليات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 من جميع الدول، شريطة الالتزام بشروط المسابقة والموافقة على الأحكام والبنود الأساسية الخاصة بها، لعل من أبرزها أن يكون المتقدم قد تخطى حاجز الـ 18 عامًا، ضرورة الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تردك عبر رقم جوالك الذي قمت بتسجيله في طرق الاشتراك المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار باستيفاء شرط الاشتراك في المسابقة من أي من الطرق الأساسية المعروفة، سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو خدمة الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم أو مرادفاتها من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية على رقم دولتك أو عبر الرقم الدولي الموحد، كما يُمكن المشاركة من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية وتسجيل كود التأكيد الذي يصلك.

أرقام الاتصال من جميع الدول

أما بالنسبة لـ أرقام الاتصال بمسابقة الحلم، فيُمكن الاشتراك من خلال الاتصال بأي رقم من الأرقام الدولية الموحدة للتواصل من جميع الدول، لاسيما الدول التي لا تمتلك رقم في المسابقة، والأرقام هي (008821622775627 – 008821610109 – 008821622778021).

أرقام السعودية:

زين: 755505.

فيرجن: 300 لـ 300.

ليبارا: في 313131.

أرقام الأردن:

زين: 94099.

أورانج: 94099.

أمنية: 94099.

أرقام الإمارات:

الاتصالات: 5544.

دو: 3636.

أرقام البحرين:

زين 94000.

stc في 98885.

بتلكو 94000.

أرقام مسابقة الحلم بالعراق:

زين عام 2770.

آسياسيل 2266.

كورك عام 2180.

أرقام الكويت:

4242.

Ooredoo على رقم 4242.

stc على 4242.

أرقام تونس:

اتصالات تونس 85819.

85819.

أورانج 85819.

أرقام مصر:

فودافون 95458 أو 95450.

اتصالات 95458 أو 95450.

أورانج 95458 أو 95450.

أرقام اليمن:

شبكة MTN 2622.

سبأفون 5222.

اتصالات على Y 8442.

يمن موبايل 87602.