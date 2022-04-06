هذا هو السر وراء ارتفاع فاتوره الكهرباء 3 أجهزة صغيرة في منزلك اغلقهم فوراً

جهاز صغير ب ٧٥ سبب ارتفاع فاتوره الكهرباء وهذا الجهاز يعد من بين أقوى الأجهزة والتي تعمل بشكل كبير على الاستهلاك للكم الأكبر من الطاقة، وتعتبر تلك الكمية المستهلكة لها مردود على القيمة السعرية المدفوعة والتي تعتبر عن القيمة الاستهلاكية للكهرباء حيث أن الشكوى من الارتفاع بالسعر مقابل فاتورة الاستهلاك شائعة ما بين المواطنين، وسنقوم بتوضيح هذ الجهاز للجميع إذ أنه من بين مسببات الارتفاع بسعر ومقابل استهلاك الكهرباء.

جهاز صغير ب ٧٥ سبب ارتفاع فاتوره الكهرباء

هذا الجهاز يتم استعماله بشكل كبير وهو الكاتيل أو الغلاية الكهربية والتي تعتبر من بين أكثر الأجهزة الكهربية، والتي يتم استعمالها يوميا نظرا لكون الكاتيل يعد من الأجهزة التي تنجز كثيرا في الغلي للماء ومن الممكن أن يتم ترشيد استهلاكها بالتقليل لفترات استعمالها وغلي الماء بواسطة البوتاجاز، كما أنه من الضروري أن يتم فصل الفيشة تماما عن المقبس الكهربي حتى وإن كان الكاتيل لا يعمل، حيث أن ذلك يفقد أكثر من خمسة بالمائة من مجمل طاقة الكهرباء.

السخان الكهربائي

سخان الكهربي من الأجهزة المهمة التي لا غنى عنها والمتواجدة في المنزل وتستعمل بشكل كثيف بالأخص خلال أيام فصل الشتاء، ومن الممكن أن تكون هناك استعانة بالسخان وتشغيله فقط عند الحاجة وحال الضرورة يشغل لنصف ساعة ثم يتم إيقاف تشغيله.

التكييف

المكيف من أهم أنواع الأجهزة والتي تتواجد في المنزل وأصبح تشغيله أمر لا غنى عنه بالأخص بفصل الصيف، ومن الممكن أن يتم الترشيد لاستهلاكه حيث أنه يعد من الأجهزة التي تسحب كم كبير من الطاقة يصل لألف وخمسمائة وات لكل ساعة تشغيل، ويوصي الخبراء بضرورة ضبطه عند 25 درجة فقط.

غسالة الأطباق

تعتبر غسالة الأطباق أيضا من الممكن أن تكون من بين المسببات الرئيسية والتي من الممكن أن ترفع في مقابل استهلاك الكهرباء حيث ترتفع القيمة الخاصة بالفاتورة على نحو غير متوقع حيث تعد الغسالة من بين الأجهزة الساحبة لأكثر من ألف وات كل ساعة، ولتفادي إهدار الطاقة من الممكن ضبط الغسالة على الوضعية الموفرة للطاقة.