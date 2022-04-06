دعاء يوم 6 رمضان 1443 دعاء اليوم السادس من شهر رمضان 2022 مكتوب

دعاء يوم 6 رمضان 1443 ننشر لكم أفضل ادعية شهر رمضان المبارك المستجابة والتي يبحث عنها جميع المسلمين في كافة البلدان العربية حول العالم يوميا، ونقدم لكم أفضل الادعية التي يفضل ترديدها في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك 2022 ويعد شهر رمضان من أفضل شهور السنة التي ينتظرها كل مسلم دائما ويستقبلها بسعادة وبهجة فهو شهر المغفرة والرحمة والعبادة والتقرب من المولي سبحانه وتعالي ويسعي كل مسلم في هذا الشهر لحصد الثواب اضعافا وان ينال رضي المولي عز وجل وان يخرج من شهر رمضان المبارك ناجحا فهو يعد اختبارا لكل مسلم فأما ان تستغل هذا الشهر في الطاعة والتقرب من الله او عدم استغلاله والاستفادة من فضائل هذا الشهر الكريم.

دعاء يوم 6 رمضان 1443 دعاء اليوم السادس من شهر رمضان

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآلة: “اللهم لا تخذلني لتعرض معاصيك، وأعذني من سياط نقمتك ومهاويك‏، و أجرني من موجبات سخطك، بمنك و أياديك يا منتهى رغبة الراغبين”.

فضل هذا الدعاء عظيم جداً حيث ان من دعا به أعطاه الله عز وجل 40 الف مدينة وفي كل مدينة الف الف بيت وفي كل بيت الف سرير وطول كل سرير الف ذراع ويوجد علي كل سرير حورية لها الف ذوابة يحمل كل ذوابة سبعون خادما.

دعاء اليوم السادس من شهر رمضان

اللهم قوني فيه على إقامة امرك، واذقني فيه حلاوة ذكرك، واوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك، يا ابصر الناظرين.

اللهم يا من مننت علينا وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، فامنن علينا بقبول ما صلح من أعمالنا، وأصلح لنا أمرنا كله.

اللهم أعني على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين. وقربني إليك برحمة الأيتام ، وإطعام الطعام ، وإفشاء السلام ، وصحبة الكرام.

اللهم قربني فيه الى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقرائه آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك، ومعاديا لأعدائك، مستنا بسنة خاتم أنبيائك، يا عاصم قلوب النبيين.

كانت هذه افضل ادعية اليوم السادس من شهر رمضان المبارك 2022 التي يمكنك ترديدها اليوم وكسب الأجر والثواب والتقرب من الله سبحانه وتعالي بالطاعات، فشهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب السماء وتقبل فيه الدعوات لذلك علي كل مسلم استغلال ذلك والدعاء الي الله عز وجل في كل وقت.