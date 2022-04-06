نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت على التجهيزات المنزلية صفقات التوفير في أبريل في المقال التالي

عروض لولو ماركت المميزة تستمر في تقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار; لتوفير كافة احتياجات الأسرة السعودية والمقيمين داخل المملكة من جميع السلع والمنتجات المختلفة، تستطيع ربة المنزل شراء كافة مقاضيها من المستلزمات المنزلية من أواني الطهي، أدوات المائدة وغيرها العديد من المنتجات الأخرى، ويقدم هايبر لولو أفضل الخيارات لعملائه بتشكيلة متنوعة من المنتجات في عروض أبريل التوفير خلال أيام شهر رمضان المبارك. عروض لولو ماركت وعاء شيفلاين لحفظ الحرارة مصنوع من الاستانلس ستيل يساعد على حفظ درجة حرارة الطعام، سعة الحافظة 2.5 لتر يمكنكم الحصول عليها مقابل 29 ريال سعودي فقط بدلاً من 49 ريال.

احصل على خصم بقيمة خمسين ريال سعودي على قدر طهي نيوفلام المصنوع من الألومنيوم مقاس 20 سم بسعر 99 ريال بدلاً من 149 ريال.

قدر ستانلس ستيل شيفلاين مع ميزان حرارة مقاس 24 سم وسعة 3.4 لتر احصل عليه مقابل 79 ريال بدلاً من 95 ريال سعودي.

لا غنى لأي منزل عن أطقم الفناجين لإعداد المشروبات الدافئة عقب وجبة الافطار اشتري طقم فناجين مع صحون مكون من 13 قطعة مقابل 65 ريال بدلاً من 120 ريال.

شيفلاين طقم أوعية حافظة للحرارة مجموعة مكونة من ثلاثة قطع سعة 1.2 لتر، و1.8 لتر، و2.6 لتر مقابل 69 ريال بدلاً من 99 ريال. طقم فناجين هوم بيضاء مجموعة متنوعة تحتوي على 12 قطعة مقابل 15 ريال بدلاً من 19 ريال.

جايبيت إبريق ماء سعة 1.2 لتر منوع مقابل 6 ريالات للحبة بدلاً من 12 ريال.

طقم برطمانات للتوابل هوم مكون من 4 قطع بسعر 10 ريال بدلاً من 16 ريال سعودي. هايبر لولو لا أوبالا طقم عشاء مكون من 38 قطعة متنوعة بسعر 119 ريال بدلاً من 219 ريال.

صحن تقديم للحفلات لولو مقسم 17.5 بوصة متنوع بسعر 149 ريال بدلاً من 274 ريال.

طقم سكاكين وينسور مجموعة 6 قطع مقابل 30 ريال بدلاً من 64 ريال. سمارت كلين ممسحة دوارة ألوان مع سطل بسعر 49 ريال بدلاً من 79 ريال.

لوح كي شبكي ستريت لاين متنوع مقابل 119 ريال بدلاً من 195 ريال سعودي. لولو هايبر ماركت طقم أواني تيفال للطهي مجموعة 12 قطعة بسعر 599 ريال بدلاً من 1199 ريال بخصم قدره 600 ريال. طقم مقلاة غير لاصقة برستيج مجموعة مكونة من قطعتين بسعر 65 ريال بدلاً من 139 ريال.

شيفلاين طقم أواني طهي ألومنيوم مجموعة 11 قطعة بسعر 279 ريال بدلاً من 459 ريال بخصم 180 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت على التجهيزات المنزلية صفقات التوفير في أبريل - ثقفني

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