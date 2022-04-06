نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للصراصير.. وصفة الخل للقضاء على الناموس والصراصير وحشرات المطبخ بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بملعقة خل تخلصي من الحشرات والناموس نهائيا وستكون تلك الطريقة مجدية ومفيدة جدا للتخلص من مشكلة تواجد وتكاثر الحشرات في منزلك، ومن خلال الآتي نقدم لك أفضل الخطوات والتي ستساعدك بشكل كبير في التخلص من أي نوع من الحشرات الطائرة، وفيما يلي المكونات المساعدة على عمل خليط يخلص تماما من الحشرات، كما سنوضح الطريقة التي من خلالها يتم إعداد تركيبة الخل التي تخلص من الحشرات.

بملعقة خل تخلصي من الحشرات والناموس نهائيا

من الممكن التخلص تماما من أي نوع من الحشرات وبالأخص الناموس والذباب والصراصير وذلك عن طريق التنظيف بشكل دائم للمنزل والتخلص تماما من أي بقايا مأكولات بالمطبخ أو ما يتناثر منها على الأرض لأن ذلك يعمل على تكاثر للصراصير بشكل كبير في المنزل مع إمكانية استعمال التركيبة الآتية للتخلص تماما من تواجد لك الحشرات، حيث أن أي نوع من الحشرات لا يتكاثر إلا في ظل وجود بيئة غير نظيفة وغير معقمة.

طريقة مميزة بالخل للقضاء النهائي على الناموس والحشرات

من الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بالتحضير للمكونات الآتية:

ملعقة واحدة من الخل.

ملعقتان من الدقيق.

كوب من الماء.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة.

طريقة التحضير:

لا بد من تباع الخطوات الآتية حتى تكون نتيجة الخليط فعالة جدا تساعد فب القضاء التام على أي نوع حشران وبالأخص الحشرات الطائرة من نوع الناموس أو الذباب حتى أنها تقضي أيضا على الصراصير.

الخطوة الأولى تكمون بإحضار كوب مناسب.

ضعي السكر مع الماء والخميرة وقلبي جيدا.

قومي بإضافة كمية الخل التي تتوفر دليك.

الدقيق تتم إضافته مع التقليب.

قومي بإضافة كمية الخل التي تتوفر دليك. الدقيق تتم إضافته مع التقليب. لا بد من الحصول على العجينة السائلة بملمسها اللزج.

يتم وضع هذا الكوب بالمكان موضع انتشار الحشرات.

الرائحة النفاذة للخليط تعمل على الجذب للحشرات، وتسقط بالكوب.

طريقة أخرى لاستعمال الخل

الخل أيضا برش الكمية الملائمة منه بزوايا وأرجاء المنزل فهو ما يتسبب في التخلص تماما من الناموس أو الصراصير والانتهاء من مشكلة تكاثرها في البيت، ومن الممكن رش الخل بمفرده أو استعمال الخل مع القليل من الملح.