نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض افطار رمضان جدة 2022 بأسعار خاصة افضل مطاعم مناسبة للعوائل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة شهر رمضان المبارك قامت المملكة العربية السعودية بتقديم باقة متنوعة من أفضل عروض افطار رمضان جدة حيث تحوي المملكة الكثير والكثير من أهم وأشهر المطاعم التي توفر المزيد من العروض المتاحة والخاصة بوجبات الإفطار وكذلك السحور، كما تتمتع تلك العروض بتخفيضات هائلة على أسعار وجبات الإفطار والسحور طوال شهر رمضان الكريم، وذلك حِرصًا من المملكة بإسعاد المواطنين السعوديين في هذا الشهر الفضيل، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

عروض افطار رمضان جدة 2022

تشتهر جدة باحتوائها على الكثير من المطاعم المُتميزة، حيث تقدم هذه المطاعم عروض فطور رمضان تتناسب مع مختلف الفئات، حيث تمتاز هذه العروض بأسعار تنافسية بشكل كبير مقارنة بالمطاعم الأخرى، وتلك العروض تشمل الآتي:

عروض مطعم بيتزا هت رمضان ١٤٤٣

يقدم مطعم بيتزا هت افضل العروض في رمضان على وجبة الإفطار أو السحور، حيث يتمتع ذلك المطعم بروعة المذاق لكل وجبة يقوم بتقديمها، أما عن أسعار العروض الخاصة برمضان، فهي كالآتي:

عدد اثنين بيتزا كبيرة بحوالي ٦٩ ريال سعودي، وهو سعر يشمل الضريبة المضافة.

بالإضافة إلى عدد اثنين بيتزا متوسطة الحجم بسعر ٥٥ ريال سعودي.

مطعم طوكيو قاعة ليلتي

هذا المطعم يقوم بتقديم الكثير من الوجبات الرائعة واللذيذة، بخلاف سعر الوجبة الرخيصة أيضًا، وهو مطعم ياباني يُقدم أكلات يابانية وآسيوية وأخرى عالمية، حيث يتواجد هذا المطعم في قاعة ليلتي على طريق الملك عبد العزيز، الخالدية ٢٣٤٢٢ المملكة، كما يتم فتح المطعم بدءًا من الساعة السادسة مساءًا، هذا ويمكن الاتصال للحجز والاستعلام عبر الهاتف رقم ٩٢٠٠٠٩٦٦٢، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى الموقع الإلكتروني، شاهد أيضًا:

فين افطاركم اليوم؟ استمتعوا بمأكولاتنا البحرية المنوعة في جميع فروعنا بجدة وجازان مع قائمة #إفطار ابتداء من 69 ريال#اوشن_باسكت #رمضان #الافطار #سيفود #عروض #عروض_رمضان #جدة #جازان pic.twitter.com/5frVCVnBGI — Ocean Basket Saudi (@OceanBasketKSA) فين افطاركم اليوم؟ استمتعوا بمأكولاتنا البحرية المنوعة في جميع فروعنا بجدة وجازان مع قائمة #إفطار ابتداء من 69 ريال#اوشن_باسكت #رمضان #الافطار #سيفود #عروض #عروض_رمضان #جدة #جازان pic.twitter.com/5frVCVnBGI — Ocean Basket Saudi (@OceanBasketKSA) April 6, 2022

مطاعم فطور للعوائل في جدة

في هذه الفقرة سوف نوضح لكم بعض المطاعم الرائعة التي تصلح لاصطحاب الأطفال فيها، وهي كالآتي:

مطعم وكافيه بابايا

وهو مطعم يُعرف بالهدوء والراحة، كما أن المطعم يقدم باقة مختلفة من الأطباق الشهية، ويتمتع المطعم بالسرعة في تقديم الطلب، بالإضافة إلى إمكانية السماح بإحضار الأطفال أيضًا، مع العلم أن المطعم يعمل بداية من يوم السبت حتى الخميس من كل أسبوع، وذلك في تمام الثامنة مساءًا إلى الواحدة صباحًا، أما يوم الجمعة فيكون من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الواحدة صباحًا، كما يمكن الاتصال بالمطعم للاستفسار عن طريق رقم ٠٠٩٦٦٩٢٠٠١٠١٦٤.