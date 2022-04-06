احذرعلى جهازك .. ظهور هذه العلامات على حسابك في “واتساب” تعني أنك مراقب وهناك من يتجسس عليك؟ .. هذا ما يجب عليك فعله لتأمين جوالك؟

تطبيق الواتس اب من أكثر التطبيقات المستخدمة في وقتنا الحالي على كل الهواتف الذكية، حيث إن الكثير من الأشخاص يقومون باستخدامه في الآونة الأخيرة كثيرًا، لذلك فلابد من تحري الدقة جيدًا قبل استخدام الواتس اب حتى لا يكن هناك من يتجسس عليك، ولتجنب الوقوع في هذا الفخ عليك أن تتحقق دائمًا من كون جهازك ليس متصلا بالويب، أو تقوم بعمل تسجيل خروج من جميع الأجهزة حتى لا يظهر الحساب الخاص بك على أي جهاز آخر.

كيف يمكن لشخص ما مراقبة جهازك من خلال الواتس اب؟

يوجد الكثير من الطرق يمكن لأي فرد من خلالها التجسس على الواتس اب الخاص بك، ومن أهم هذه الطرق هو التعرض إلى تحميل تطبيق يسمى بتطبيق: Wastat ahatsApp tracker الذي من خلاله يتم المراقبة، من خلال الطريقة التالية:

بعد تحميل التطبيق يقوم هذا التطبيق على تقديم شرح وافي عن النشاط المقام على حساب واتس اب هذا الشخص.

كما أنه يقدم أيضًا تاريخ مفصل بعدد الساعات التي يقوم الفرد بقضائها على هذا التطبيق.

التجسس من خلال واتس اب ويب

كما أنه من الممكن أن تقوم بنسيان الواتس اب الخاص بك مفتوحًا في بعض الأجهزة، مثل أن تترك الواتس اب مفتوحًا مثلًا على جهاز العمل، أو على جهازك الشخصي، ومن ثم يتم فتح الواتس اب الخاص بك على الجهاز من قبل أي فرد من الأفراد الذين يقومون باستعمال الجهاز من بعدك، وهذه من أخطر الطرق خاصة أن الواتس اب أصبح يسمح بفتح الواتس اب ويب على أكثر من متصفح في آن واحد، لذلك لا بد من الإنتباه قدر الإمكان على هذا الأمر حتى لا تتسبب في الكثير من المشاكل فيما بعد.